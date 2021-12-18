توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 18- 12-2021

كشف موقع horoscope عن أبرز توقعات الأبراج اليوم السبت 18-12-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

الحمل:

عزيزي برج الحمل ، سوف تنغمس في جدال محتدم مع زوجتك، لذلك فكر قبل أن تتكلم، إذا أمكن الابتعاد عن الأشياء غير الضرورية التي قد تفسد العلاقة مع الزوجة.

هذا هو الوقت المناسب للراحة والاسترخاء، اخرج مع الأصدقاء المقربين لتغيير حالتك المزاجية.

الثور:

نظرًا لأن القمر يبقى في برج الثور اليوم ، فإن اليوم مناسب لك خاصة على الصعيد المهني والوظيفي، ستظل مشغولاً طوال اليوم ، لكن حاول قضاء بعض الوقت مع أطفالك، كما انه سيكون لديك أطباق ومأكولات لذيذة في المنزل.

سرطان:

سوف تكون عالي الطاقة، هذا هو الوقت المناسب لاختبار مهاراتك الدبلوماسية، قد يزعجك شخص ما ، لكن عليك تجنب ذلك دون أن تكون عدوانيًا.

سوف تصبح الزوجة صديقة لك، حافظ على هدوئك وإلا فسوف تكافح من أجل راحة البال، وقد تخرج الأمور عن سيطرتك وقد تخرج دون التواصل مع أي شخص في المنزل بسبب الصراع المستمر بداخلك.

الاسد :

أن تكون على طبيعتك الحقيقية سوف يتحول بشكل جيد بالنسبة لك، سوف تشدد على إنفاق أموالك بحكمة، يجب على مرضى ضغط الدم توخي الحذر بشأن صحتهم ، خاصة إذا كانوا يسافرون في وسائل النقل العامة.

العذراء:

سيكون لديك يوم جيد، سوف تكون بصحة جيدة ، واثقًا من نفسك وفي حالة ذهنية مبهجة.

قد يكون هناك توتر طفيف في حياتك العاطفية، ستحصل على بعض وقت الفراغ لقضائه حسب رغبتك.

الميزان :

قد يكون لديك ضيف غير معلن اليوم، ومع ذلك ، سوف تقدر شركتهم، حضور تجمع اجتماعي قد يغير مزاجك، قد يكون هناك شجار مع زوجتك ولكنك ستصلح كل شيء بنهاية اليوم، ربما يفوتك وقت العائلة بسبب التزامات العمل.

العقرب:

ستزدهر صحتك وأموالك، ستكون في حالة معنوية جيدة وتقضي بعض الوقت السعيد مع أحبائك، الابتعاد عن الكحول والسجائر سيكون من الحكمة، كما ستجلب لك الحياة الزوجية سعادة كبيرة.

القوس:

سيكون لديك يوم حافل اليوم، ويمكن فواتير غير متوقعة قد تزيد من العبء المالي الخاص بك، لكنك ستشعر بالراحة عند مشاركة مشاكلك مع أفراد عائلتك، ومع ذلك ، فإن غرورك لا يسمح لك بمشاركة العديد من الأشياء المهمة، القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة المشاكل.

لذلك تعلم كيفية الاستفادة من وقتك بحكمة وتحقيق أقصى استفادة منه، قد تحصل أنت وزوجتك على أخبار رائعة اليوم.

الجدي:

سوف تحصل على الراحة من التوترات والتوترات التي كنت تعاني منها لفترة طويلة، حان الوقت لتغيير نمط حياتك للتخلص من التوترات بشكل دائم، سيتم الانتهاء من صفقة مالية جديدة اليوم، كما ستشعر بحب حبيبتك من حولك اليوم.

لذلك اختر كلماتك بعناية عند التعامل مع أشخاص مهمين، قد تتلقى مكالمة هاتفية من شخص ما أردت التحدث معه لفترة طويلة.

الدلو:

سوف تتلقى المال من مصادر مختلفة، ستؤدي طاقتك وحماستك الهائلة إلى نتائج إيجابية وتخفيف التوترات المحلية.

شريكك سيفعل أشياء تجعلك سعيدًا، سوف تخطط إلى ما لا نهاية لتجديد شباب جسمك وتصبح لائقًا، ولكن تمامًا مثل بقية الأيام ، ستفشل في تنفيذه.

وسوف تعتز بأيامك الرومانسية القديمة الجميلة مرة أخرى مع زوجتك.

الحوت:

ستفعل شيئًا غير عادي اليوم، كما ستدرك اليوم أهمية تغريم السعادة بين الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة، لا بأس في التحدث إلى معارفك ، لكن مشاركة أسرارك العميقة دون معرفة نواياهم هي مجرد مضيعة للوقت والثقة.

لن يتمكن من هم منغلقون من فهم أفكارك، فهذا سوف يضغط عليك