استقرار الطقس في الإسكندرية... والصرف الصحي: لا وجود لتجمعات مياه الأمطار

شهدت مدينة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وسط انخفاض في درجات الحرارة وبرودة شديدة في الطقس.

ومع بدء ساعات النهار تحسنت الأحوال الجوية، وبدأت أشعة الشمس في السطوع، وسط جوي شتوي جميل.

وأشارت شركة الصرف الصحي في بيان أن الأمطار المتوسطة الي الغزيرة تواصلت أمس الجمعة لليوم الرابع علي التوالي وتواصل أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشبكة اثناء النوة.

وصرح اللواء محمود نافع رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية أن عمال شركة الصرف الصحي بالمحافظة يعملون حاليا في أسوأ الظروف وتمركزهم علي مدار ٢٤ ساعة في ظل النوات والتقلبات الجوية التي تمر بها المحافظة فقط من أجل رفع الضرر عن اهالينا بالمحافظة.

وأكد علي استمرار تمركز المعدات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة في المناطق الساخنة وتواصل اعمال التطهير ومتابعة مناسيب المصارف والبيارات واستمرار استيعابها لمياه الأمطار وأنه لا وجود لتجمعات مياه الأمطار حتي اللحظة وفي حالة تجمعها سيتم التعامل معها بأسرع ما يمكن.

جدير بالذكر أن شركة صرف صحي الإسكندرية رفعت حالة الاستعداد للنوة منذ يوم الإثنين ١٣-١٢-٢٠٢١ للعمل علي رفع تجمعات مياه الأمطار في حالة حدوثها وتم انتشار المعدات والبدالات وفرق الطوارئ في شتي انحاء المحافظة.