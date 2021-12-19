تونس .. تحضير الكسكسي بطريقة سريعة

تونس من أشهر البلدان العربية التي تقدم طبق الكسكسي بطريقة لذيذة وسريعة، يمكن التعرف على خطوات عمل الكسكسي التونسي خلال هذا التقرير.
مقادير الكسكسي التونسي
1 ملعقة طعام زيت زيتون
1 بصلة حمراء مفرومة
1 كوسة مفرومة خشنة
1 حبة قرع صفراء مفرومة خشنة
1 جزرة مفرومة خشن
1 حبة فلفل حمراء مفرومة خشنة
1 حبة فلفل صفراء مفرومة خشنة
4 أكواب مرق نباتي
نصف ملعقة صغيرة فلفل حلو مدخن (اختياري)
نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون
نصف ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة
1 علبة حمص مصفاة
2 طماطم مقطعة إلى شرائح
2 كوب كسكس جاف
1 ملعقة صغيرة بشر برتقال مبشور
1 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور (اختياري)
نصف ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)
1 ملعقة كبيرة لوز محمص مفروم ناعماً (اختياري)
طريقة عمل الكسكسي التونسي
1- سخني الزيت في قدر كبير على نار متوسطة منخفضة.
2- ضعي البصل والكوسا والجزر في قدر واطهيهم مع التحريك من حين لآخر، حتى يبدأ البصل في النعومة ويصبح شبه شفاف، حوالي 5 دقائق.
3- أضيفي الفلفل الأحمر والأصفر والفطر.
4- طهي 3 دقائق أخرى يجب أن تظل الخضار صلبة.
5- يُسكب مرق الخضار ويُتبّل بالفلفل الحلو والهيل والملح والكزبرة.
6- جلب الخليط ليغلي؛ خفض الحرارة إلى درجة منخفضة.
7- يضاف الحمص والطماطم، وصب الكسكس ببطء ويقلب.
8- يُغطى القدر فورًا ويُرفع عن النار.
9- اتركيه مغطى لمدة 5 دقائق، ويجب أن يمتص الكسكس حوالي نصف سائل الطهي.
10- قدميها في درجة حرارة أعلى قليلاً من درجة حرارة الغرفة.
11- تُزين بقشر البرتقال والجبن المبشور والفلفل الحلو واللوز.