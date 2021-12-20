سوريا..أمطار متفاوتة الغزارة في بعض المحافظات

شهدت بعض المناطق في عدة محافظات بسوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 171 مم في وادي قنديل باللاذقية.

وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية بلغت نسب الهطل في محافظة حماة 10 مم في وادي العيون و 55 مم في شطحة و11 مم في عين الكروم و7 مم في الكريم و6 مم في أفاميا و3 مم في السقيلبية.

وفي محافظة طرطوس سجلت في بانياس 30 مم والقدموس 9 مم وحمام واصل 7 مم والشيخ بدر 5 مم وفي محافظة اللاذقية بلغت في وادي قنديل 171 مم والبهلولية 162 مم وبوقا 135 مم والمزيرعة 115 مم والقرداحة 110 مم وكسب 106 مم والحفة 105 مم وصلنفة 88 مم ومطار الباسل 77 مم واللاذقية 71 مم والقطيلبية 55 مم.

وفي محافظة إدلب سجلت في جسر الشغور 70 مم وإدلب 10 مم وأرمناز 8 مم وفي محافظة حلب كانت في اعزاز 20 مم وحلب 10 مم وجرابلس والباب وعين العرب الشمالية 7 مم ومنبج 6 مم والسفيرة 4 مم وحلب المطار 2 مم.

وفي الحسكة سجلت في هيمو والهول 3 مم والقامشلي والحسكة 2 مم وعامودا والدرباسية والجوادية وأم مدفع وتل بيدر واليعربية 1 مم.