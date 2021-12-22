تعرفي كيف يمكن لفنجان القهوة الصباحي أن يساعدك في فقدان الوزن

لا يوجد شيء أفضل من فنجان قهوة دافئ في الصباح فهو من أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم. إلا أنه في المقابل يسبب الإفراط في تناولها في الإصابة بالجفاف والأرق والقلق. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن أو إعاقة خطة إنقاص الوزن إذا لم يتم تحضيرها أو تناولها بشكل صحيح.

إليك 5 أشياء تحتاج لمعرفتها حول شرب القهوة لتحافظ على صحتك ولياقتك.

1-تخطي السكر

إذا كنت تنوي إنقاص الوزن ، فتجنب السكر. لا نعني بالسكر السكر الأبيض فقط ، ولكن السكر البني غير صحي أيضًا.

يحتوي السكر على سعرات حرارية فارغة ولا يحتوي أيضًا على عناصر غذائية.

الحصول عليها لا يدعم صحتك بأي حال. يمكن أن يؤدي السكر أيضًا إلى انهيار الطاقة ، مما يجعلك تشعر بالخمول.

تناول قهوتك بدون سكر



2-تجنب الكريم

لجعل قهوتك أكثر صحة ، تجنب إضافة الكريمة إليها. حتى الرشات والعصائر يجب أن تضاف بكميات محدودة.

3-توقف عن الإفراط في تناولها

قد تعزز القهوة عملية التمثيل الغذائي وتساعدك على حرق بعض السعرات الحرارية الزائدة. لكن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى نتائج سيئة. من الناحية المثالية ، يجب ألا يتناول الشخص أكثر من كوبين (250 مل) من الكافيين في اليوم.الافراط في تناولها يسبب ألم في البطن ، وزيادة مستويات حمض الدم ، وعدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها ، وانخفاض تدفق الدم إلى القلب.



4-كثرة الحليب

الحليب صحي ويساعد على إنقاص الوزن ، لكن الإفراط في تناوله في قهوتك ليس فكرة جيدة. عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات من الأفضل تناول القهوة السوداء.

تساعد القهوة المحضرة في الماء العادي بدون حليب على تعزيز التمثيل الغذائي لديك وتنشيطك دون زيادة عدد السعرات الحرارية.

إذا كنت لا تحب القهوة السوداء ، فحاول إضافة 3-4 ملاعق صغيرة من الحليب إلى فنجانك لتحسين المذاق.

5-تجنب الكافيين بعد الساعة 2 بعد الظهر

يمكن أن يساعد فنجان من القهوة القوية في اليوم على تنشيط وزيادة مستوى التركيز. لكن شرب القهوة بعد الساعة 2 ظهرًا قد يتداخل مع نومك ويبقيك مستيقظًا حتى وقت متأخر من الليل. قد يؤثر حتى على أداء عقلك. إذا كنت ترغب في شرب القهوة بعد الغداء ، اختر منزوعة الكافيين.