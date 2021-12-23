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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا.. هواوي تعلن هاتفها القابل للطي Huawei P50 Pocket

هاتف هواوي Huawei
هاتف هواوي Huawei P50 Pocket

أماطت شركة هواوي Huawei، اللثام عن أحدث هواتفها الذكية عبر حدثا افتراضيا مباشرا على الإنترنت، تم الكشف من خلاله عن هاتف ذكي قابل للطي تحت عنوان P50 Pocket، والذي يأتي ضمن محفظة الشركة الرئيسية من فئة الفلاجشيب كمنافس لأحدث أجهزة سامسونج.

 

سعر ومواصفات هاتف هواوي القابل للطي P50 Pocket


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، صممت هواوي هاتف  P50 Pocket بتصميم قابل للطي بشكل صدفي، يحاكي تصميم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip3، مع تصميم دائري مزدوج في المقدمة، تضم الدائرة الأولى ثلاث كاميرات، في حين أن الحلقة الأخرى هي شاشة ثانوية صغيرة دائرية الشكل على الغلاف الخارجي للجهاز.
 

 

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وتمتاز الشاشة الثانوية بهاتف P50 Pocket، بقياس 1 بوصة، والتي يمكنها عرض الإشعارات والوقت والتاريخ، واستخدامها كشاشة عند التقاط صور سيلفي بالكاميرا الرئيسية، وكما توفر  أدوات الخدمة الخاصة بها لتطبيقات الطرف الأول والثالث مثل الخرائط ومشغلات الموسيقى ورموز QR، كما يمكنك البدء في التنقل على الشاشة الكبيرة وإغلاق الهاتف والاستمرار في رؤية الاتجاهات على شاشة الغلاف.

 

ويجلب هاتف هواوي P50 Pocket، تصميما مفصليا متعدد الأبعاد حاصلا على براءة اختراع من هواوي مع عدم وجود فجوة مرئية عند الإغلاق، ويبلغ قياس الهاتف 7.2 ملميتر عند فتحه بشكل أفقي، ويبلغ 15.2 ملميتر عند الطي ويزن 190 جراما.


وتتميز الشاشة الرئيسية بهاتف هواوي القابل للطي Huawei P50 Pocket، بشاشة مرنة من نوع  OLED، بقياس 6.9 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها عرض 1080 x 2640 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتزا، وتقنية HDR10+، تحتوي على نوتش على شكل ثقب مخصص لكاميرا التصوير السيلفي.
 

ويتم تشغيل هاتف P50 Pocket بمعالج كوالكوم القوى من نوع Snapdragon 888، بدقة تصنيع 5 نانومتر، يدعم شبكات الجيل الرابع 4G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.
 

ويتمتع هاتف هواوي القابل للطي P50 Pocket، بكاميرا خلفية ثلاثية موضوعة داخل جزيرة دائرية الشكل، بمستشعر رئيسي بدقة 40 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 32 ميجابكسل والتي من شأنها تعزيز عرض الألوان، كما تتيح لك الكاميرا الرئيسية التقاط صور شخصية في ظروف الإضاءة المنخفضة.
 

 

ويعمل هاتف Huawei P50 Pocket، مع نظام التشغيل الصيني المملوك لـ هواوي  HarmonyOS 2.0،  ويحزم بطارية بقوة 4000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدة 66 وات، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C.


ويأتي الإصدار المميز من هاتف هواوي P50 Pocket، باللون الذهبي مع تصميم مصمم الأزياء الراقية Iris Van Herpen، مقابل سعر حوالى 1725 دولار أمريكي (أي ما يزيد عن 27 ألأف جنيه مصري)، لإصدار بسعة 12 + 512 جيجابايت.

ويتوفر هاتف هواوي Huawei P50 Pocket، في تصميم آخر ثلاثي الأبعاد يمنحك تأثيرا مرئيا مع تألق شبيه بالماس،  في لونين هما الأسود والأبيض، مقابل سعر 1412 دولار أمريكي (أي ما يعادل 222 ألف و200 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 256 جيجابايت، على أن يتوفر كلا الإصدارين للبيع في الصين بدأ من اليوم.

هاتف هواوي Huawei P50 Pocket
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