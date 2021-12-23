هواوي تعلن عن ساعتها الذكية Huawei Watch D بميزة قياس ضغط الدم.. سعر ومواصفات

كشفت شركة هواوي Huawei، اليوم عن أحدث إصدارتها من الساعات الذكية تحت اسم Huawei Watch D، والتي تم الإعلان ضمن حدث إطلاق هاتف P50 Pocket القابل للطي بشكل صدفي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تتميز ساعة هواوي الذكية Watch D، بشاشة لمس ملونة من نوع AMOLED، بقياس 1.64 بوصة، وبجودة عرض HD، تبلغ دقتها 456x280 بكسل، وكثافة بكسل تبلغ 326 بكسل لكل بوصة.



وتمتاز ساعة هواوي الجديدة Huawei Watch D، بتصميم مربع الشكل، مصنوعة من هيكل من سبائك الألومنيوم، تتوفر خياران للألوان: الأسود والتيتانيوم، كما تدعم تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

وتأتي ساعة هواوي Watch D مع أحزمة مصنوعة من المطاط الفلور، تتوفر بأحجام متوسطة وكبيرة، الأول يبلغ طوله 11.8 سم، وطول الأخير 13.3 سم.

ساعة هواوي الجديدة Huawei Watch D



مميزات ساعة هواوي Huawei Watch D

تحتوي ساعة هواوي الذكية الجديدة، مجموعة قياسية من ميزات الصحة واللياقة البدنية مع أكثر من 70 نمط رياضي، مثل عداد الخطوات، ومراقبة معدل ضربات القلب، وتتبع النوم، ومراقبة مستوى الأكسجين في الدم، ولكن من أهم مميزات Watch D هو قدرتها على تسجيل معدل ضربات القلب من خلال مستشعر بصري بأعلى حساسية، وقياس ضغط الدم.



وتستخدم ساعة هواوي واتش دي، Huawei TruBP التي تستخدم مضخات هواء ووسائد هوائية دقيقة لقياس ضغط الدم على المعصم، وتقول هواوي إنها قامت بدمج مستشعر ضغط عالي الدقة، ودائرة تحكم في التغذية المرتدة للضغط، ومسار غاز منخفض التدفق للحصول على قياسات بهامش خطأ يبلغ ± 3 ملميتر زئبق.

وتعتمد ساعة هواوي Huawei Watch D على تقنية TruSeen 5.0+، والتي تستخدم ثمانية مستشعرات كهروضوئية دائرية وزوج من المصادر المضيئة مع عدسة زجاجية منحنية من الياقوت وأقطاب ECG مطلية بـ PVD لتصفية التداخل وتحقيق نتائج دقيقة لقياس معدل ضربات القلب.

ساعة هواوي Huawei Watch D

وتم الإعلان عن الساعة D للكشف عن مخاطر تصلب الشرايين وعدم انتظام ضربات القلب وتوقف التنفس أثناء النوم، وتسمح هواوي لمستخدمي الساعة الذكية بالحصول بسرعة على استشارة عبر الإنترنت من الخبراء للمساعدة في فهم بياناتهم الصحية.

وتشتمل بقية ميزات Huawei Watch D على مستشعر درجة الحرارة و NFC متعدد الوظائف، وتقول هواوي إنها دخلت في شراكة مع 301 مستشفى في الصين لاختبار دقة وموثوقية Watch D، والتي تم تسجيلها أيضا كجهاز طبي من الدرجة الثانية مع إدارة الغذاء والدواء في الصين.

ميزات Huawei Watch D

ومن المقرر أن تدعم الساعة عمر شحن 7 أيام مع قياسات 6 BP و 5 ECG، وتدعم الساعة الذكية الشحن اللاسلكي، وتدعم Watch D خوارزمية هجينة ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي لتحسين قدرة وكفاءة الساعة الذكية.

ويبلغ سعر ساعة هواوي Huawei Watch D، ما يعادل470 دولار أمريكي (أي ما يزيد عن 7 آلاف جنيه مصري)، وستطرح للبيع في الصين بدءا من 25 ديسمبر، ولا توجد أي معلومات عن مدى توفرها في الأسواق العالمية.