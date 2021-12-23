عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تعلن عن ساعتها الذكية Huawei Watch D بميزة قياس ضغط الدم.. سعر ومواصفات

ساعة هواوي الجديدة
ساعة هواوي الجديدة Huawei Watch D

كشفت شركة هواوي Huawei، اليوم عن أحدث إصدارتها من الساعات الذكية تحت اسم Huawei Watch D، والتي تم الإعلان ضمن حدث إطلاق هاتف P50 Pocket القابل للطي بشكل صدفي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تتميز ساعة هواوي الذكية Watch D، بشاشة لمس ملونة من نوع AMOLED، بقياس 1.64 بوصة، وبجودة عرض HD، تبلغ دقتها 456x280 بكسل، وكثافة بكسل تبلغ 326 بكسل لكل بوصة.

 

رسميا.. هواوي تعلن هاتفها القابل للطي Huawei P50 Pocket

بـ 5 كاميرات.. هواوي تعلن رسميا نجم الفئة المتوسطة Nova 8 SE 4G

 


وتمتاز ساعة هواوي الجديدة Huawei Watch D، بتصميم مربع الشكل، مصنوعة من هيكل من سبائك الألومنيوم، تتوفر خياران للألوان: الأسود والتيتانيوم، كما تدعم تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

وتأتي ساعة هواوي Watch D مع أحزمة مصنوعة من المطاط الفلور، تتوفر بأحجام متوسطة وكبيرة، الأول يبلغ طوله 11.8 سم، وطول الأخير 13.3 سم.

Huawei Watch D announced with ECG and blood pressure monitoring
 ساعة هواوي الجديدة Huawei Watch D


مميزات ساعة هواوي Huawei Watch D

تحتوي ساعة هواوي الذكية الجديدة، مجموعة قياسية من ميزات الصحة واللياقة البدنية مع  أكثر من 70 نمط رياضي، مثل عداد الخطوات، ومراقبة معدل ضربات القلب، وتتبع النوم، ومراقبة مستوى الأكسجين في الدم، ولكن من أهم مميزات Watch D هو قدرتها على تسجيل  معدل ضربات القلب من خلال مستشعر بصري بأعلى حساسية، وقياس ضغط الدم.


وتستخدم ساعة هواوي واتش دي، Huawei TruBP  التي تستخدم مضخات هواء ووسائد هوائية دقيقة لقياس ضغط الدم على المعصم، وتقول هواوي إنها قامت بدمج مستشعر ضغط عالي الدقة، ودائرة تحكم في التغذية المرتدة للضغط، ومسار غاز منخفض التدفق للحصول على قياسات بهامش خطأ يبلغ ± 3 ملميتر زئبق.

وتعتمد ساعة هواوي Huawei Watch D على تقنية TruSeen 5.0+، والتي تستخدم ثمانية مستشعرات كهروضوئية دائرية وزوج من المصادر المضيئة مع عدسة زجاجية منحنية من الياقوت وأقطاب ECG مطلية بـ PVD لتصفية التداخل وتحقيق نتائج دقيقة لقياس معدل ضربات القلب.

Huawei Watch D announced with ECG and blood pressure monitoring
ساعة هواوي Huawei Watch D

وتم الإعلان عن الساعة D للكشف عن مخاطر تصلب الشرايين وعدم انتظام ضربات القلب وتوقف التنفس أثناء النوم، وتسمح هواوي لمستخدمي الساعة الذكية بالحصول بسرعة على استشارة عبر الإنترنت من الخبراء للمساعدة في فهم بياناتهم الصحية.

وتشتمل بقية ميزات Huawei Watch D على مستشعر درجة الحرارة و NFC متعدد الوظائف، وتقول هواوي إنها دخلت في شراكة مع 301 مستشفى في الصين لاختبار دقة وموثوقية Watch D، والتي تم تسجيلها أيضا كجهاز طبي من الدرجة الثانية مع إدارة الغذاء والدواء في الصين.

Huawei Watch D announced with ECG and blood pressure monitoring
ميزات Huawei Watch D

ومن المقرر أن تدعم الساعة عمر شحن 7 أيام مع قياسات 6 BP و 5 ECG، وتدعم الساعة الذكية الشحن اللاسلكي، وتدعم Watch D خوارزمية هجينة ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي لتحسين قدرة وكفاءة الساعة الذكية.

ويبلغ سعر ساعة هواوي Huawei Watch D، ما يعادل470 دولار أمريكي (أي ما يزيد عن 7 آلاف جنيه مصري)، وستطرح للبيع في الصين بدءا من 25 ديسمبر، ولا توجد أي معلومات عن مدى توفرها في الأسواق العالمية.

هواوي ساعة هواوي Watch D Huawei Watch D ساعة هواوي الجديدة هواوي Watch D هاتف P50 Pocket

موضوعات متعلقة

30 هاتفا تحصل على أندرويد 12 من موتورولا.. إليك القائمة الكاملة

أوبو تعلن عن هاتف Oppo K9x المميز بتقنية الـ 5G

الظهور الأول لهاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra

فيفو تطلق سلسلة Vivo S12.. بقدرات تصويرية خارقة تنافس أحدث أجهزة سامسونج

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة يرد على هجوم جمهور الزمالك.. ويكشف تفاصيل تطوير مراكز الشباب.. ويؤكد: مصر نالت إشادات دولية كبيرة لنجاحها بتنظيم بطولات كبرى

سوق المستعمل.. سعر بيجو 301 موديل 2015 | صور

فضيحة جوفري.. تدخل طارئ لميجان ماركل قد يسجن الأمير السابق أندرو

مرشح اتحاد الكرة: حسام حسن سيتولى تدريب المنتخب حال فوزي بالانتخابات

أمريكا: تهريب إيران أسلحة للحوثيين يطيل أمد الحرب في اليمن

ديمبلي يحتفل بـ زفافه بزي مغربي.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

القيد الإفريقي يكشف مخطط موسيماني للاستغناء عن خماسي الأهلي

جمارك الصادرات الجوية تضبط قطعا أثرية مهربة في مطار القاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

فيديو

سرقة ونشر الفسق والتحريض على الفوضى ... سر تواجد نجوم الفن بالمحاكم

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

كلمة مدبولي في أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة "فيديو"

بسبب خلافات زوجية.. صدم 5 أشخاص بالسيارة وفر هاربا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ