بوتين يعلن عن اختبار ناجح لصواريخ تفوق سرعة الصوت

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن نجاح تجربة إطلاق مجموعة من صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية المضادة للسفن.

وقال بوتين "الليلة، أو بالأحرى في الصباح، تم إطلاق صاروخ تسيركون الفرط صوتي، هذا هو أحدث صاروخ لدينا، يعمل على كل من الأهداف البحرية والبحرية والأرضية".

وتابع الرئيس الروسي "تم إجراء الاختبارات بنجاح وبدون أخطاء، إن هذا حدث عظيم في البلاد وخطوة مهمة في زيادة أمن روسيا وزيادة قدرتها الدفاعية".

🇷🇺🚨| Poutine a annoncé que la Russie a testé un missile hypersonique Zircon la nuit dernière.



Vidéo : Lancement d’un missile Zircon début décembre pic.twitter.com/43NiwcEWq1 — C O U P S U R E (@COUPSURE) December 24, 2021

وأضاف بوتين "أشكر الجميع على هذه النتيجة وأوجه لجميع المطورين والمصممين والمهندسين والعاملين وجميع المشاركين في هذا العمل أصدق عبارات الامتنان".

يشار إلى أن "تسيركون" هو أول صاروخ روسي، مجنح وفرط صوتي، قادر على القيام برحلة إيرودينامية طويلة المدى مع القيام بمناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها.

وتصل السرعة القصوى للصاروخ إلى 9 أضعاف سرعة الصوت، ويبلغ مداه الأقصى نحو 1000 كم، وهو قادر على ضرب الأهداف الموجودة على سطح الماء وعلى البر بالفعالية نفسها.