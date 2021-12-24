الجرعات المعززة لن تقضي على الوباء.. الصحة العالمية: تفشي متحور أوميكرون في 110 دول

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، في 110 دول، مؤكدة أنه ينتشر بشكل أسرع من "دلتا"، ولكن قد يكون أقل حدة في تأثيره.

وقال بيان لمنظمة الصحة العالمية، إن المعطيات تشير إلى أن أوميكرون، ينتشر أسرع بكثير من سلالة دلتا، وقد يكون أقل حدة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يُعرف بعد، إلى أي مدى تساهم اللقاحات أو الإصابات السابقة بفيروس كورونا، في تفادي خطورة الإصابة بمتحور أوميكرون.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، متحور أوميكرون، فور اكتشافه لأول مرة يوم 26 نوفمبر 2021، بأنه متحور مثير للقلق، ولا يزال هناك الكثير المعلومات غير العروفة عنه، بما في ذلك شدة الأعراض الناتجة عن الإصابة به.

وبات متحور "أوميكرون" هو السائد في عدد كبير من الدول، مثل بريطانيا والدنمارك والبرتغال، وكذلك الولايات المتحدة.

من جهته، حذر تيدروس أدهانوم جبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وهَمْ كبير، وهو أن الجرعات المعززة من لقاحات فيروس كورونا، ستكون كافية لتجاوز الوباء.

وقال مدير الصحة العالمية: لا يمكن لأي بلد، أي بلد، أن يتجاوز الوباء بفضل الجرعات المعززة، هذه الجرعات لن تعطي الضوء الأخضر للاحتفال بالانتصار على الوباء، كما سبق أن توقعنا.