بدء الجولة الثامنة من مفاوضات القوى الدولية بفيينا حول الملف النووي الإيراني

بدأت الجولة الثامنة من مفاوضات القوى الدولية مع إيران بشأن البرنامج النووي والتي تضم (بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) إلى جانب إيران لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018 .



وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا- في تصريح اليوم /الاثنين/ - إن الجولة الثامنة من المفاوضات النووية تسعى إلى انقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 .



وحذر مورا، من مخاطر استئناف إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم، لافتا إلى أن الاتفاق يحاول الخروج من طريق مسدود بعدما بدأت المحادثات في فيينا منذ الربيع الماضي.



يشار إلى أن المفاوضات توقفت أكثر من 5 أشهر واستؤنفت في 29 نوفمبر الماضي ، وقدمت إيران خلال المفاوضات الجارية ملفًا بشأن تطوير برنامجها النووي واقتراحًا برفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على طهران.