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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأولى من فئة الـ SUV.. فيراري بوروسانجو تظهر بـ "تمويهات"| فيديو وصور

الأولى من فئة الـ SUV
الأولى من فئة الـ SUV .. فيراري بوروسانجو تظهر تحت التمويهات

نشرت قناة Varryx المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE للنسخة فيراري بوروسانجو والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ولكنها جاءت بالكثير من التمويهات الخارجية لتنفرد بأسرار البطل الجديد الذي يحمل حصان فيراري.

فيراري بوروسانجو تظهر تحت التمويهات

 

وتعد النسخة الجديدة السيارة فيراري بوروسانجو هي الأولى من الصانع الإيطالي التي تحمل تلك الملامح الخارجية، مما يجعلها المنافس الأقرب للكثير من الطرازات الفريدة مثل لامبورجيني اوروس الرياضية، والسيارة استون مارتن DBX، وغيرها من إصدارات مميزة تحمل شعارات أكبر العلامات التجارية.

وعلى الرغم من التمويهات التي ظهرت بها فيراري بوروسانجو، ولكن يمكن استكشاف بعض الملامح الخاصة بتلك النسخة مثل، منظومة العادم الخلفية، والتي تعتمد على المفهوم الرباعي بطريقة ثنائية مزدوجة، إلى جانب ارتكاز السيارة على عجلات رياضية مدعومة بجنوط فضية اللون خماسية الاضلاع من تصميم هندسي مميز.

كما يمكن ملاحظة بعض ملامح الواجهة الأمامية والتي تتمثل في مصابيح تعمل بتقنية LED LIGHT، بالإضافة إلى منظومة الشبكات الهوائية ذات المقاطع المتعددة، وتشير بعض التوقعات حول حصول السيارة فيراري بوروسانجو على محرك عالي الأداء وسطي، يعتمد على منظومة الدفع الرباعي للعجلات، إلى جانب نظام تعليق هوائي، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء مزدوجة القابض.

فيراري بوروسانجو فيراري بوروسانجو السيارة السيارة الرياضية

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