روسيا: الغرب لن يستطيع التملص من المفاوضات المقبلة

أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، أن الغرب لن يتمكن من التملص بكلمات جوفاء في المفاوضات المقبلة بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة وروسيا وحلف الناتو.

وقال بوليانسكي في إفادة صحفية: نحن نطرح مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة - لا يمكن ضمان أمن دولة واحدة على حساب أمن الدول الأخرى. هذه هي الفكرة الأساسية للعديد من الوثائق التي تم التوقيع عليها في أوائل ومنتصف التسعينيات. لذلك نريد أن نعود إلى هذه الروح ... نحن موضوعيون للغاية. لكنني لا أعتقد أن زملاءنا سيفلتون بنوع من "الثرثرة" ، على حد تعبير (الناشطة السويدية في مجال حماية البيئة )، جريتا ثونبرج. هذا ليس إنذاراً".

وأضاف بوليانسكي أن قلق موسكو له ما يبرره، إذ لم تكن روسيا هي التي اقتربت من حدود الناتو، بل العكس.

وشدد على أن روسيا تريد ضمانات جادة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الاستعدادات للمفاوضات جارية، لكن في حالة الناتو، تحتاج موسكو إلى "توضيح تفاصيل اقتراحهم".