أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس.. حقيقة عقد شيكابالا مع الزمالك

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي

تقام اليوم الخميس 30 - 12 - 2021 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم فى مقدمتها منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة تأجيل بعض مباريات الدوري الممتاز، وبعض مواجهات المراحل السنية المختلفة.

تحدث محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc ، عن أزمة عقد شيكابالا التي أثارها اللاعب بالأمس ، بعدما قام بنشر بيان رسمي ، يتهم فيه لجنة حسين لبيب بالتلاعب في عقده الذي تم توقيعه .

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: دخل مسئولو الأهلي في مفاوضات لضم محمد فتح الله، مدافع فريق غزل المحلة وذلك بعد تألقه مع غزل المحلة في مباريات الدوري الممتاز والانضمام للقائمة المبدئية لمنتخب مصر ببطولة كأس أمم إفريقيا