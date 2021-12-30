أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس.. حقيقة عقد شيكابالا مع الزمالك

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي
مواعيد مباريات اليوم الخميس 30- 12 - 2021 والقنوات الناقلة
تقام اليوم الخميس 30 - 12 - 2021 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم فى مقدمتها منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
بسبب الأحوال الجوية.. اتحاد الطائرة يعلن تأجيل مباريات بالدوري
أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة تأجيل بعض مباريات الدوري الممتاز، وبعض مواجهات المراحل السنية المختلفة.
شبانة يكشف بالمستندات حقيقة عقد شيكابالا مع الزمالك
تحدث محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc ، عن أزمة عقد شيكابالا التي أثارها اللاعب بالأمس ، بعدما قام بنشر بيان رسمي ، يتهم فيه لجنة حسين لبيب بالتلاعب في عقده الذي تم توقيعه .
تفاصيل اتفاق عبدالحفيظ مع مدافع المحلة لضمه لـ الأهلي
قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: دخل مسئولو الأهلي في مفاوضات لضم محمد فتح الله، مدافع فريق غزل المحلة وذلك بعد تألقه مع غزل المحلة في مباريات الدوري الممتاز والانضمام للقائمة المبدئية لمنتخب مصر ببطولة كأس أمم إفريقيا