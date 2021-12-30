%777 ارتفاعا في صادرات النحاس للصين خلال 10 أشهر

بـ 27.6 مليون دولار..

ارتفعت صادرات مصر من النحاس للصين بنسبة 777% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2021 لتبلغ 27.644 مليون دولار في مقابل 3.151 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وكذلك إلى السودان بنسبة 125% لتسجل 15.844 مليون دولار في مقابل 7.055 مليون دولار.

وأكد تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والذى حصل “صدى البلد” على نسخة منه زادت صادرات النحاس المصري إلى اتحاد نيجيريا بنسبة 165% لتبلغ 4.525 مليون دولار في مقابل 1.706 مليون دولار، وكذلك لتوجو بنسبة 10% لتبلغ 4.043 مليون دولار في مقابل 3.66 مليون دولار.

وتراجعت صادرات مصر من النحاس إلى الجزائر لنحو 27.474 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2021” في مقابل 40.305 مليون دولار بانخفاض 32%، وكذلك للأردن لنحو 5.66 مليون دولار في مقابل 7.574 مليون دولار.