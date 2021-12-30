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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

إنجازات غير مسبوقة في نقابة المهندسين.. والأعضاء يطالبون بترشح النقيب لدورة أخرى

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

شهدت نقابة المهندسين لقاءً هاما جمع أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية والشعب الهندسية بنادي دار المقاولون العرب.

وتقدم أعضاء المجلس الأعلى للنقابة بتقديم رسالة للنقيب العام لمهندسي مصر، المهندس هاني ضاحي، أثنوا من خلالها على القيادة الواعية له خلال أربع سنوات تحولت فيها النقابة إلى كيان وطني قوي يدار بفكر ونهج وخطط مدروسة فتحول العجز إلى فائض.

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تحقيق الإنجازات

وتحققت نتائج هي الأقوى على الإطلاق في ملفات عدة، منها ملف التعليم الهندسي ومشروعات الإسكان التي عانت لسنوات، ودور النقابة في الملفات الوطنية الهامة مثل قانون الاشتراطات البنائية الجديدة وملف التصالح ومساندة النقابة لأعضائها في قضايا هامة مثل قضية أبو القاسم وغيرها.

وأكد أعضاء المجلس أن النقابة سلكت بفضل هذه القيادة طريقها إلى نجاحات غير مسبوقة وطفرة شملت جميع الملفات النقابية.

ولم تلتفت قيادات المجلس الحالي إلى الوراء لحظة واحدة بل عملت على جميع الملفات في آن واحد ليحقق صندوق معاشات المهندسين فائضا غير مسبوق على مدار السنوات الأربعة بعد أن شهد الصندوق تراجع لسنوات متعاقبة.

دورة رئاسية أخرى

لذلك، طالب الأعضاء الحضور المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بضرورة الترشح لفترة نقابية أخرى لاستكمال الإنجازات التي بدأها.

نجاح نقيب المهندسين

من جانبه، تقدم المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بالشكر لأعضاء المجلس الأعلى للنقابة، مؤكدا أن المجلس الحالى بكل أعضائه كان سندا قويا لهيئة مكتب النقابة العامة لتجتاز بدورها ما تسلمته من ملفات، لافتا إلى أن جلسات المجلس الأعلى على مدار الأربع سنوات كانت تمتد لساعات متأخرة من الليل يتم خلالها مناقشة كل كبيرة وصغيرة للوصول في النهاية للقرار الأصوب الذي يصب في مصلحة النقابة. 

وقال: “جميعنا أصحاب هذا النجاح الذي تحقق وبالأرقام والمستندات، ونشهد الله أننا لم نترك شيئا في وسعنا من أجل رفع شأن المهنة والنقابة إلا وقدمناه”.

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حضور الاجتماع

وتمت الجلسة بحضور كل من المهندس حسن عبد العليم، الأمين العام للنقابة، والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندس محمد عبد العظيم، وكيل النقابة، والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة. 

وحضر رؤساء النقابات الفرعية في كل من “القاهرة - الجيزة - الإسكندرية -  المنوفية - العريش - الأقصر - بورسعيد - الفيوم - بني سويف - أسوان - دمياط - أسيوط - مرسى مطروح - الشرقية - الغربية - المنيا - الوادي الجديد”.

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