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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لبنان .. طريقة تحضير سلطة الفتوش

سلطة الفتوش
سلطة الفتوش

سلطة الفتوش عبارة عن سلطة خبز مقلي والتي تشتمل عادةً على الخس والطماطم والخيار والفجل وقطع خبز البيتا المقلية، والفلفل الأخضر والبصل الأخضر والبقدونس وتقدم على موائد الطعام في لبنان.

طريقة تحضير سلطة الفتوش

سلطة الفتوش تقدم جانبًا رائعًا يمكن تقديمها مع الأسماك أو الدجاج أو اللحوم أو الأطباق النباتية. 

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مكونات سلطة الفتوش

رأس خس كبير مفروم
1 حبة طماطم كبيرة عنب ناضجة ، مقطعة إلى مكعبات
2-3 خيار مقطع إلى أرباع
½ فلفل أخضر كبير مفروم
5 فجل مكعبات
2 بصل أخضر مفروم
ربع كوب بقدونس مفروم طازج
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 فص ثوم معصور أو مبشور
1 ملعقة صغيرة سماق
1 ملعقة صغيرة دبس رمان
½ ملعقة صغيرة نعناع مجفف
ملعقة صغيرة ملح كوشير
متصدع طازجة الفلفل الأسود للطعم
خبز بيتا مقلي
1 خبز بيتا كبير مزدوج مقطع إلى مثلثات

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

طريقة تحضير سلطة الفتوش

1- تحضير الصلصة : اخفقي عصير الليمون والثوم والسماق ودبس الرمان والنعناع الجاف والملح والفلفل. 

2- قم بتدفق زيت الزيتون ببطء مع الخفق باستمرار حتى يصبح مستحلبًا. 

3- قلي خبز البيتا: في مقلاة كبيرة، سخني زيت الزيتون على نار متوسطة، ويُضاف خبز البيتا ويُتبّل بملح الكوشر والفلفل الطازج.

4- يُطهى المزيج مع التحريك باستمرار حتى تصبح قطع الخبز مقرمشة وذهبية اللون، حوالي 5-7 دقائق.

5- ضعي الخس والطماطم والخيار والفلفل الأخضر والفجل والبصل الأخضر والبقدونس في وعاء تقديم كبير. 

6- يُسكب الصلصة على الوجه ويُقلب المزيج.

7- أضيفي خبز البيتا المقلي إلى السلطة مباشرة قبل التقديم وقلبي مرة أخرى برفق.

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