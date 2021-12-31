حملة إشغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر، بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر، حملة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين.



واستهدفت الحملة، شوارع المحطة ومنطقة أبوالجود وشرق السكة الحديد وشارع مدرسة الصنايع والمدينة والمنشية ومنطقة معدية الأهالي بمدينة الأقصر، وذلك بمشاركة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، تحت إشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار مديرية أمن الأقصر، واللواء محمد الصاوي مساعد مدير الأمن.



وأسفرت الحملة عن تحرير المخالفات التالية 28 اشغال، 7 بائع متجول، 6 عدم ارتداء كمامه، ٤ميكروفون ازعاج،٣منشأه بدون ترخيص، ٢٣ مضبوطات متنوعة، ٣٢ ازالات اداريه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة