عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة إشغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر

صدى البلد

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر، بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر، حملة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين.

الأقصر تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة وتمنح المكرمين شهادات تقدير واستثمار

رئيس جامعة الأقصر يشهد توقيع عقود 13 مشروعا ناشئا


واستهدفت الحملة، شوارع المحطة ومنطقة أبوالجود وشرق السكة الحديد وشارع مدرسة الصنايع والمدينة والمنشية ومنطقة معدية الأهالي بمدينة الأقصر، وذلك بمشاركة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، تحت إشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار مديرية أمن الأقصر، واللواء محمد الصاوي مساعد مدير الأمن.
 

وأسفرت الحملة عن تحرير المخالفات التالية 28 اشغال، 7 بائع متجول، 6 عدم ارتداء كمامه، ٤ميكروفون ازعاج،٣منشأه بدون ترخيص، ٢٣ مضبوطات متنوعة، ٣٢ ازالات اداريه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات.

 

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة

الأقصر ذوي الإعاقة إزالة التعديات بائع متجول حملة لازالة التعديات مدينة الأقصر حملة اشغالات شرطة المرافق الطرق الرئيسية مديرية أمن اشغالات ومرافق

ترشيحاتنا

تعرف على مواعيد غلق المحال والمولات خلال رأس السنة

لا يسبب السمنة في ليلة رأس السنة.. طريقة جديدة لعمل المحشي

وزير التنمية المحلية: أمطار متوسطة على بعض أحياء الإسكندرية ومطروح والمنوفية

زيادة إنتاجية المحاصيل 40%.. الانتهاء من تحويل 800 ألف فدان للري الحديث

طقس اليوم: أمطار غزيرة على معظم المحافظات وسيول على سيناء والسويس

تحذير لمستخدمي كروم وإيدج.. توقفوا عن استخدام هذه الميزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

تعرف على مواعيد غلق المحال والمولات خلال رأس السنة

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

العباسي: المحلة لن يقف على مدرب هارب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقس سيئ جدا.. هل يدمر منخفض التنين احتفالات ليلة رأس السنة؟

بعد سنوات أحضان وقبلات.. خيانة الفيشاوي وزيجاته الخمسة تشعل السوشيال ميديا

تحالف مع إبليس.. هل تعرف أقوى ملوك الأرض الذي قتلته بعوضة؟

الكريسماس وشجرة عيد الميلاد.. إلى ماذا ترمز الألوان والجرس والنجمة؟

فيديو

تصوير بدون إذن .. قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان ستروين "فيديو"

دموعه لم تنه الخلاف.. دعاوى قضائية واتهامات تطارد رشوان توفيق بسبب ابنته

فيديو جراف.. 4.5 جنيه.. تعرف على حقيقة وجود علاج يخلص من إدمان الترامادول

خيانة زوجية.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بعد الانفصال "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ