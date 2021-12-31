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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: فحص 21 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم المرأة

صدى البلد

عرضت وزارة الصحة والسكان، في حصادها السنوي، المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة منذ انطلاقها وحتى 2021

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• إنطلقت المبادرة في شهر يوليو عام 2019.

• تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف عن الأمراض الغير سارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، فضلاً عن الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات، حيث تشمل الفحص وتقديم التوعية للسيدات من سن 18 بالمجان.


• فحص 20 مليون و839 ألف و336 سيدة منذ إنطلاق المبادرة.

• توفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة من خلال 3 آلاف و538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن 114 مستشفى لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم.


• إتاحة معرفة أماكن الفحص من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg.

• تلقي الاستفسارات الخاصة بالمبادرة من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335، على مدار 24 ساعة باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تم استقبال 117 ألف و486 اتصالاً.


• إرسال مليون و500 ألف رسالة نصية على الهواتف المحمولة للسيدات لحثهن على الاستمرار في متابعة حالتهن الصحية ضمن المبادرة دوريًا.

• استحداث وسائل تواصل مباشرة بين المواطن والوزارة مثل صفحات الفيس بوك وخاصية الرد الآلي على تطبيق "الواتس اب" والموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وتطبيق صحة مصر.

• توفير أحدث بروتوكولات العلاج العالمية المتبعة لعلاج سرطان الثدي بالمجان ضمن المبادرة، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والمرأة المصرية.


• تطوير البنية التحتية بالوحدات الصحية والمستشفيات للعمل ضمن المبادرة، من خلال زيادة عدد الأجهزة المستخدمة في التشخيص ، والتي تشمل أجهزة السونار والماموجرام، ومعامل الباثولوجي.

• تدريب الفرق الطبية التي تعمل ضمن المبادرة والتي بلغت 20 ألف و89 فريق طبي يضم كل فريق منهم ( أطباء، تمريض، فنيين أشعة )، فضلاً عن تدريب مدخلي البيانات والإداريين، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية.


• إدراج خدمات المبادرة ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة واللخاضعين للتأمين الصحي القديم و منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

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