رضيع يفقد حياته وعمود كهرباء ينهي عمر سيدة وصعق حيوانات بسبب الأمطار.. حوادث مأساوية في المحافظات بسبب موجة الطقس السيئ وبرد الشتاء

حوادث الطقس السيئ وبرودة الجو في المحافظات :

مصرع ربة منزل في البحيرة صعقا بسبب الأمطار

مصرع وإصابة 6 اختناقا بغاز التدفئة في أسيوط

اختناق رضيع من المدفئة ووفاته في المنيا

نفوق 3 رؤوس "ماعز" بسبب الطقس السيئ في الفيوم

صعق حيوانات في الغربية بماس كهربائي

سيارة نقل تقتحم الجزيرة الوسطى على الطريق الزراعي بالقليوبية

تسبب الطقس السيئ في عدة حوادث بالمحافظات مابين حوادث الطرق والصعق ، علاوة على تسجيل حالات وفاة بسبب الدفايات نظرا لبرودة الطقس ما ادى الى استخدامها بشكل مكثف خلال موجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد.

ففي البحيرة لقيت ربة منزل، مصرعها، اليوم الجمعة، إثر صعقها من عمود كهربائي بجوار منزلها في قرية أبو الخاوي، التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة.

بلاغ بمصرع ربة منزل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من المستشفى العام بمركز بدري يفيد بوصول جثة ربة منزل تدعى: حنان مهنا - 25 سنة، مصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية؛ إثر صعق من عمود كهرباء أمام المنزل نتيجة سقوط الأمطار.

وجرى حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والوقوف على أسباب الوفاة.

وحرر محضر بالواقعة؛ للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي القليوبية شهد طريق القاهرة – الاسكندرية الزراعى السريع بمدينة قها فى القليوبية، اصطدام سيارة نقل بالجزيرة الوسطي بسبب سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية، حيث انحرفت السيارة واصدمت بالجريزة الوسطى للطريق مما أدى تعطل حركة سير السيارات.



وعلى الفور انتقل رجال المرور للتعامل مع الحادث الذى لم يسفر عن وقوع أى اصابات أو خسائر بشرية.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى بقها وتبين من المعاينة انحراف سيارة نقل رقم د ن ب 3626 عن الطريق بسبب السرعة الزائدة وسقوط الأمطار على الطريق دون وقوع إى إصابات أو خسائر فى الأرواح.



وكانت محافظة القليوبية شهدت سقوط أمطار متوسطة اليوم الجمعة بمختلف مناطق المحافظة دون تأثير على حركة المواطنيين والحركة المرورية فى الشوارع وحركة البيع والشراء فى الأسواق.



وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس السيئ حيث أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.



وفي الفيوم ، تسبب ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة في سنورس ، في نفوق 3 رءوس ماعز اليوم بالتزامن مع سقوط الأمطار الغزيرة بالمحافظة بسبب الطقس السيء الذي يمر بها المحافظات وسقوط الأمطار علي مدار 24 ساعة الماضية في الفيوم وجميع مراكزها.

وطالب أهالي سنورس وقرية سنهور، بسرعة تدخل هندسة الكهرباء لإصلاح الأعطال التي تُسبب الصعق الكهربائي بالأعمدة، قائلين: “الماس الكهربائي لا يفرق بين إنسان وحيوان، وإذا كانت المواشي نفقت نتيجة الصعق الكهربائى اليوم، فهذا بمثابة صافرة إنذار للمسئولين، وقد يتكرر الأمر مع أي شخص بالمركز”.

وأضاف غالب محمود من قرية أبو شميس، أن الأهالي هرعت لإنقاذ المعيز مستخدمين عروق خشبية، دون جدوى.

كما استخدمت المساجد لتحذير الأهالي من عدم الإقتراب من أعمدة الإنارة الموجود في الحارات والشوارع العامة حتي تنتهي الطقس السيء وهطول الأمطار حرصا علي أرواحهم.

وكانت محافظة الفيوم شهدت أمطاراً غزيرة على المدن والمراكز والقرى، لليوم الثاني على التوالي، ما أدى إلى غرق الشوارع والميادين العامة.

كما شهدت مراكز محافظة الغربية اليوم استمرار موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة في نفوق عدد من الحيوانات والدواب جراء تعرضهم للماس الكهربائى مفاجئ بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة .

وكانت غرفة عمليات محافظة الغربية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغًا، بنفوق حصان بشارع المستشار بمدينة المحلة نتيجة ماس كهربي من أحد أعمدة الإنارة.

كما باشر مسؤولي الوحدة المحلية وشركة الكهرباء إلى مكان لبلاغ، وتم رفع الحصان النافق ، وإصلاح وعزل عامود الإنارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

كما تسببت الأمطار على قرية شبراقاص بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية ، في نفوق حمار صعقا من عمود إنارة عامة، بينما نجا صاحبه من الموت، حيث تمكن من الابتعاد عن العمود قبل أن يصيبه التيار الكهربائى. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطر مجلس المدينة وهندسة الكهرباء.

من جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة استعدت جيداً لموجة الطقس من خلال الانتشار المكثف لمعدات ورجال الوحدات المحلية الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل رفع كافة مياه الأمطار داخل عدد من مراكز المحافظة، عقب تعرضها لهطول الأمطار، والتي على أثرها انتشر على الفور جميع المعدات والأطقم بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء والحماية المدنية، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة والتمركز في النقاط المتفق عليها في الاجتماع التنسيقي.

وإلى القاتل الصامت في أسيوط، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون إثر إصابتهم باختناق غاز بسبب تشغيل الدفاية داخل منزلهم بقرية كيمان سعيد مركز صدفا في أسيوط.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز صدفا بورود بلاغ من النجدة بمصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين باختناق أثناء قيامهم بالتدفئة بمنزلهم بقرية كيمان.

علي الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص مصرع " يونس. م. ي" ٥٨ عاما، و"إيمان. ع. م" ٥٥ عاماً، و"مصطفى. ي. م" ٢٥ عاماً، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى صدفا تحت تصرف النيابة.

وأصيب "محمد. س. م" ٢٨ عاماً، و"مصطفى. أ. ن" ٢٧ عاما، و"عاصم. م. م" ٣٤ عاماً، وتم نقلهم الى مستشفى صدفا المركزي.



كما توفى طفل رضيع اثر الاختناق بسبب المدفئه بإحدى مراكز المنيا ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابه لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وفاة طفل رضيع باختناق اثر التدفئة الزائدة فى حجرة نومه .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين وفاة طفل رضيع لا يتجاوز من العمر 8 شهور ، وافادة التحريات الأولية أن سبب الوفاة زيادة التدفئة فى الحجرة أدى إلى حدوث اختناق للطفل الرضيع .

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابه لمباشرة التحقيق فى الواقعة .