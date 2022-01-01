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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الرابع في العالم.. مصر تستضيف مقر مركز تعليم الفلك بالدول العربية

صدى البلد

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الفلكي الدولى،  ويمثله: د.خوسية ميجول أسبونوزا السكرتير العام للاتحاد، ومكتب تعليم الفلك التابع للاتحاد، ويمثله د. ماركوس بوسيل رئيس مكتب الفلك للتعليم بالاتحاد، والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية؛ لاستضافة مركز تعليم الفلك في مصر والدول الناطقة باللغة العربية ليكون مقره داخل المعهد بحلوان.

 

وأشار التقرير ، إلى اختيار المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية  كأحد المؤسسات الوطنية  المتخصصة بمجالات الفلك وبحوث الشمس والفضاء  لاستضافة مركز تعليم الفلك.

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وأفاد التقرير ، أن مركز تعليم الفلك بمصر هو واحد من أربعة مراكز لتعليم الفلك تم الإعلان عنها على مستوى العالم فى الصين وإيطاليا والهند، وسوف تتعاون مراكز تعليم الفلك بشكل مباشر مع  مكتب تعليم الفلك (ومقره بمعهد ماكس بلانك بألمانيا)، وستقوم مراكز تعليم الفلك بدورًا مهمًا في المشاركة بالمشاريع العالمية التي طورها  مكتب تعليم الفلك، وكذا على المستوى الوطني والإقليمي من خلال دعم المبادرات في البلدان المجاورة، بالإضافة للمساهمة فى تطوير طرق تدريس علم الفلك وأدوات التقييم لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية والمعلمين.

 

ولفت التقرير إلى أن مركز تعليم الفلك بمصر سوف يتبنى تحليل مناهج علم الفلك والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتدريب المعلمين، ووضع الخطة لتطوير المصادر التعليمية ليس فقط بمصر بل فى بلاد الجوار الناطقة باللغة العربية.

وأوضح التقرير أن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يضم أكبر تلسكوب بصرى فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط (74 بوصة)، وتلسكوب شمسى،  وتلسكوب لرصد وتتبع الكويكبات والحطام الفضائى، ومحطات لتتبع الأقمار الصناعية، ومتحف للعلوم  ومركز التميز في الفلك وعلوم الفضاء، وقاعات للتدريب على البرامج الفلكية،  إلى جانب الكوادر العلمية المتميزة بهذا المجال.

 وأضاف التقرير أن المعهد يستضيف أيضًا الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء التابعة لجامعة الدول العربية، حيث يقوم حاليًا بإنشاء التليسكوب المصري الفلكى الكبير بمرآه قطرها 6.5 متر، بالإضافة إلى بناء محطة لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية لتكون ثانى أكبر محطة من هذا النوع على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن الإتحاد الفلكى الدولى (IAU) قام باعتماد مكتب الفلك للتعليم(IAU-OAE)  منذ يناير 2020 ومقره فى معهد ماكس بلانك بألمانيا(MPIA)؛ وذلك لدعم رسالة الاتحاد فى تعزيز البحث والاتصال والتعليم والتنمية فى علوم الفلك من خلال التعاون الدولي وفقاً لإستراتيجية الاتحاد ( 2020-2030 )،  علي أن يتحمل المكتب ممثلاً فى معهد ماكس بلانك مسئولية تنفيذ المهام الإستراتيجية على النحو المتفق عليه ما بين الإتحاد الدولى الفلكى IAU  ومعهد ماكس بلانك  MPIA.
هذا وتتطلب المهام التي أسندت إلى مكتب OAE موارد وجهود كبيرة، كما أصبحت هناك ضرورة لدعم المجتمعات القائمة على علم الفلك وتعليمه على المستوي العالمي، ومن هذا المنطلق قام  OAE على  تأسيس مراكز لتعليم الفلك من خلال مؤسسات قادرة وراغبة في دعم كبير وطويل الأجل لأنشطة IAU -OAE ، باستخدام مواردها الخاصة.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى وزير التعليم العالي عبدالغفار المعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية

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