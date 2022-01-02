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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 أطعمة لا يجب تناولها خلال الشتاء.. اعرفها

اكلات الشتاء
اكلات الشتاء

الأطعمة التي يجب تجنبها في الشتاء

يقترح الخبراء أنه من الأفضل تجنب مجموعة معينة من الأطعمة في فصل الشتاء القاسي لتحسين الصحة والمناعة.

 

يدرك الجميع جيدًا الأطعمة التي يجب أن نتناولها في الشتاء - الفواكه الموسمية والخضروات وكل الأشياء الدافئة والمغذية، لكن ماذا عن الأطعمة التي يجب أن نتجنبها؟ يقترح الخبراء وخبراء التغذية في هذا المجال أنه من الأفضل تجنب مجموعة معينة من الأطعمة وأنواعها في فصل الشتاء القاسي لتحسين الصحة والمناعة.

 

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مع موجة الطقس البارد.. أطعمة ومشروبات تساعد على تقوية جهاز المناعة

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خطوة واحدة لتعزيز المناعة خلال الشتاء.. تعرف عليها

 

فيما يلي 5 أطعمة يجب تجنبها في الشتاء:

1. الأطعمة الباردة درجة الحرارة

يمكن أن يؤدي تناول المشروبات الباردة والأطعمة الباردة إلى خفض نظام الدفاع في الجسم، مما يجعله عرضة للإصابة بالأمراض، كما لا ينبغي تناول الأطعمة ذات درجة الحرارة الباردة في فصل الشتاء، حيث يتعين على الجسم أن يعمل مرتين بجد لرفعها إلى درجة حرارة الجسم. 

 

2. منتجات الألبان

تنتج منتجات الألبان المخاط في الطبيعة - وهي ميزة قد تجعلك عرضة للإصابة بالصفير والالتهابات الأخرى، لذلك، حاول الحد من تناول منتجات الألبان الباردة مثل الحليب والمخفوقات والعصائر خلال فصل الشتاء. 

 

3. اللحوم والأغذية المصنعة

لا ينصح بتناول الأطعمة الثقيلة مثل اللحوم في فصل الشتاء، يقول الخبراء إن الجسم يستغرق وقتًا أطول لهضمها، مما يجعلنا نشعر بالخمول في وقت يكون فيه الخمول البدني منخفضًا بالفعل، قد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وزيادة الوزن أيضًا. 

 

يُنصح أيضًا بتقليل الأطعمة المصنعة في الطقس البارد لأنها قد تؤدي إلى الحساسية لدى بعض الأشخاص.

الشتاء المناعة الأطعمة التي يجب تجنبها في الشتاء منتجات الألبان الأغذية المصنعة

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