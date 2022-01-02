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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لأصحاب السيارات..حماية المستهلك يوضح خطوات حل المشكلة مع التوكيل

أرشيفية
أرشيفية

يستعرض صدى البلد خطوات حل شكاوى أصحاب السيارات لدى حماية المستهلك في حال اكتشاف عيوب التصنيع أو الصيانات الدورية أو سوء خدمات ما بعد البيع عن طريق الخطوات التالية:

أولا: قسم تلقي الشكاوى
- الخط الساخن
19588
- الموقع الإلكتروني 
https://www.cpa.gov.eg/ar-eg
- واتساب 
01577779999

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ثانيا: المستندات المطلوبة 
- رخصة السيارة
- شهادة الصيانات الدورية 
- كتيب ضمان السيارة

ثالثا: إدارة الفحص
- فحص قانونية الشكوى 
- التواصل مع التوكيل 
- حل المشكلة

رابعا: حالة الخلاف بين المستهلك والتوكيل
- يتم الإحالة إلى لجنة الفنية
- إصدار تقرير فني 
- حل المشكلة

في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:
- الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى .
- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233055753
التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.
- إرسال شكواك إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني.
- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي، المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
- عن طريق واتس آب على رقم 01577779999
- تطبيق المحمول على جوجل ستور وابل ستور

في جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى(في حالة إستيفاء البيانات) على رقم الواتس 01281661882

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