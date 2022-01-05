أخبار التوك شو| الأرصاد تحذر المواطنين من الشبورة: أخطر من الأمطار الشديدة.. وعادل إمام يجهز لفيلم جديد| فيديو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة التى تحدث فى الصباح تكون أكثر خطورة من الأمطار.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الشبورة تتسبب فى حوادث، لذلك نحذر المواطنين و السائقين، من السير بسرعات عالية فى الشبورة.

الوضع صعب جدا.. أحمد موسى يحذر من انتشار كورونا.. فيديو



قال الإعلامي أحمد موسى إنه يشعر بالقلق من سرعة انتشار فيروس كورونا مجددا بسبب انخفاض درجات الحرارة مشيرا إلى أن الوضع أصبح صعبا في أمريكا وبريطانيا بسبب حالة الطقس.

رعب كورونا في أمريكا.. انتشار المتسولين بالإشارات وإقبال على شراء السلاح

قال إيهاب عباس الإعلامي والباحث فى الشأن الأمريكى الدولى، إنه تحدث فى العام الماضى عن تعامل الرئيس الأمريكى ترامب فى هذا التوقيت، مع جائحة كورونا، وأن الديمقراطيين انتقدوا ترامب فى معالجة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكى الحالى بايدن هو الآخر لا يستطيع التعامل مع الحالات التى ترتفع بشكل كبير.

محامي أسرة بسنت: المتهمان بفبركة الصور 15 و17 سنة.. فيديو

قال عبد الله أبو المجد خطيب شقيقة الطالبة بسنت المنتحرة ومحامي الأسرة، إنه تم التحقيق معهم في الواقعة، وتم اتهام شابين في النيابة ببلاغ رسمي يؤكد أنهما قاما بتركيب الصور لبسنت ونسبا إليها فيديو وصورة أخريين.

وأضاف أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن وزارة الداخلية ألقت القبض علي الشابين وبعدها قامت وزارة الداخلية بإصدار بيان تفيد فيه تفاصيل القبض علي الولدين.

أحمد عز: فيلم الجريمة مختلف تماما عن أعمالي السابقة.. فيديو

قال الفنان أحمد عز، إن اليوم كان العرض الخاص لفيلم الجريمة، مؤكدا أن الفيلم مختلف تماما عن الأفلام التي قدمها من قبل وأنه راض عن نفسه جدا.

وأضاف أحمد عز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أنه سعيد ببطولة فيلم الجريمة لأنه عمل فني جديد، ورود الأفعال بعد العرض الخاص مهمة جدا وننتظرها لأنها مؤشر مبدئي.

كلمة واحدة طلب مبارك تعديلها فى خطاب التنحى.. ياسر رزق يكشف.. فيديو

تحدث الكاتب الصحفي ياسر رزق، عن الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، وعن حبه لمصر، و قال كان وطنيًا مخلصًا، وقاتل فى سبيل بلاده، و حرر آخر حبة رمل فى طابا، ذهب لـ شرم الشيخ، وبعد ذلك جاء بيان التخلي.

وأضاف، ياسر رزق، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، للحديث عن كتابه الأخير " سنوات الخماسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص"، أن طلب الرئيس الراحل حسنى مبارك بشأن بيان التنحي، هى أن يكون التخلي عن الرئاسة وليس التنحي.



وزير قطاع الأعمال: نجهز مصنعا كبيرا للغزل بالمحلة.. و7مليارات جنيه لتطوير قطاع النسيج..فيديو

تقدم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بخالص العزاء لشهيد شركة النصر للغزل والنسيج وتمنى الشفاء للمصابين، مؤكدا أنه تم ضم شركة النصر للغزل والنسيج إلي مصنع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى بالإضافة أيضا إلي مصنع كفر الشيخ .



بعد شائعة تدهور صحته.. عادل إمام يجهز لفيلم "الواد وأبوه"

كشف عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، تفاصيل الحالة الصحية للزعيم قائلا: "عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، وبيلعب مع أحفاده، وعايش حياة طبيعية".



نصف كوب زيت وعدم شرب المياه.. الإسعافات الأولية لتناول حبوب الغلة.. فيديو

كشف الدكتور مجدي عبد الظاهر أستاذ كيمياء وسمية المبيدات المتفرغ بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، مخاطر حبوب الغلة.





اللجنة العلمية لكورونا: متحور أوميكرون الأسرع انتشارا لكنه الأقل حدة.. فيديو

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إننا نحتاج لتوخي الحذر، مؤكدا أنه نعاود التأكيد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة المتحورات الجديدة لفيروس كورونا.



بعد ابتزاز بسنت.. خبير يفبرك صورا لـ رامي رضوان على الهواء.. فيديو

كشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عن طريقة فبركة الصور، وقام بفبركة صور الإعلامى رامى رضوان على الهواء، بتركيب وجهه على جسم بعض الفنانين العالميين، على غرار موضوع ابتزاز بسنت وانتحارها.