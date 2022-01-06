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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية.. طريقة تنظيف الكوارع.. وأغذية تمنحك الطاقة ولا ترفع السكر فى الدم

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية بعد تحذيرات البيئة من انخفاض جودة الهواء

بعد تحذيرات البيئة من انخفاض جودة الهواء إليك نصائح لمرضى الـ جيوب الأنفية للتقليل من إحتقانها وأعراضها المزعجة ..

 تزول معظم التهابات الجيوب الأنفية من تلقاء نفسها في غضون سبعة إلى عشرة أيام ، فقط عن طريق الاعتناء بنفسك في المنزل.

فيما يلي  وفقا لموقع  allinahealthعلاجات منزلية للمساعدة في تخفيف آلام الجيوب الأنفية بشكل أسرع.

أحلى من المحلات .. طريقة عمل الحواوشي سريعا

هل انت من عشاق تناول الحواوشي يمكنك تحضيره بطرق سهلة وسريعة إليك طريقة تحضيره احلى من المحلات على طريقة أمهر الشيفات اختارى الطريقة التي تناسبك
 

لمواجهة التقلبات الجوية.. الصحة تقدم نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

كيف تحمي نفسك من مشاكل الجيوب الأنفية في الشتاء؟

 

طريقة تنظيف الكوارع .. كيفية الطهي والتقديم

يعشق الكثير الأكلات المصرية الشعبية والتي تقدم بطرق مصرية قديمة توارثتها الكثير عن الأمهات وخاصة الكوارع .

  الكوارع هي احدي الوجبات الشهية واللذيذة ولكن بدأ الكثير يتجاهلها بسبب بعض الصعوبات في طريقة عمل الكوارع بسبب تنظيف الكوارع. 

ولكن إذا كنتي تودين تقديم الكوارع نقدم لكي طريقة تنظيف الكوارع من الشعر  وتقدمها  بطرق سهلة .

التونة والثوم أبرزها.. أغذية تمنحك الطاقة ولا ترفع السكر فى الدم

النظام الغذائي الصحي ضروري لعكس مقدمات السكري، ولا توجد أطعمة أو أعشاب أو مشروبات أو مكملات تخفض نسبة السكر في الدم، وإنما يتم ذلك عن طريق للأدوية والتمارين الرياضية فقط، ولكن هناك أشياء يمكنك أن تأكلها وتشربها ذات مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) منخفض وفى نفس الوقت تعطي طاقة.

هذا يعني أن هذه الأطعمة لن ترفع نسبة السكر في الدم وقد تساعدك على تجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم. 

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