فورد موستانج تفقد الصدارة لصالح دودج تشالنجر | صور

بعد اجتياز تويوتا لجنرال موتورز وحصولها على المركز الأول في الولايات المتحدة كأكثر شركة تحقيقاً للمبيعات في البلاد، الآن بعد سنوات عديدة من كونها بطلة سيارات العضلات الأمريكية، تم تجريد سيارة فورد موستانج في عام 2021 من عرشها بواسطة دودج تشالنجر بعد سيطرة امتدت لــ 14 عاماً، وهذا ما لم تقم بتضمين مبيعات Mach-E في إجمالي موستانج.

باعت دودج 54.314 سيارة تشالنجر جديدة في عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3 في المائة عن عام 2020، وفي الوقت نفسه انخفضت مبيعات موستانج بنسبة 14.2 في المائة لتهبط عند 52414، مما يجعل عام 2021 رسمياً عام المبيعات الأسوأ في تاريخ سيارة العضلات البالغ عمرها 56 عاماً، حيث كان عام 2020 الأسوأ سابقًا، تبعه عن كثب عام 2009، أما بالنسبة لشيفروليه كامارو فقد استمر السقوط الكبير حيث تم بيع 21893 فقط العام الماضي وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 26.5 بالمائة.

وتمكنت فورد بيع 27140 سيارة من Mach-Es في عام 2021، مما يجعلها ذلك ثاني أكثر سيارات الكروس أوفر الكهربائية مبيعاً في أمريكا الشمالية بعد طراز تسلا موديل Y وليس هناك من ينكر نجاح Mach-E ، ولكن ليس هناك أيضاً إنكار أنها مختلفة تماماً عن طراز موستانج المألوف بشدة.

وفي تقرير مبيعاتها السنوي ذكرت Ford قوائم منفصلة لسيارتي Mach-E و Mustang ومع ذلك ، يشير صانع السيارات أيضاً إلى أن مبيعات Mustang Mach-E و Mustang مجتمعة كانت 79,554 سيارة، وفورد تسرد ذلك كزيادة %30.2 مقابل مبيعات موستانج في عام 2020.

ربما ترجع أسباب تراجع مبيعات سيارة فورد موستانج الى النقص العالمي في أشباه الموصلات كمصدر محتمل لانحدار السيارة في عام 2021، لكن هذا لا يفسر انخفاض مبيعات موستانج لسنوات طويلة والذي بدأ في عام 2016، أما بالنسبة إلى دودج تشالنجر فربما يكون كشف دودج العرضي للحزم والديكورات الجديدة هو بما يكفي لإبقائها جديدة في أعين المشترين وفي كلتا الحالتين، أصبحت دودج تشالنجر الآن ملك مبيعات سيارات العضلات في أمريكا الشمالية.