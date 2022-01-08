الهرم المبدع البناء .. 8 يناير ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

تميز أصحاب برج الجدى بالحكمة فى اتخاذ القرارات وهو من الأبراج الترابية، ولدية قدر كبير من تحمل المسؤلية ويعتمد عليه بنسبة كبيرة، وليس من الضروري أن يتسم أبناؤه بصفات واحدة.

ويمكن أن يكون الجدي صديقك المفضل إذا كنت تريد وتظهر اهتمامًا بأن تكون صديقًا له. لديهم احترام كبير لجميع صداقاتهم ويهتمون بشدة بأصدقائهم، إذا كانوا يبذلون جهدًا ، فإنهم يفعلون ذلك للحفاظ على الصداقة ، لأنهم يريدون ذلك. وجهودهم ليست بسبب أي مصلحة وذلك لتأثير علم الأرقام عليهم وتحديدًا رقم تاريخ ميلاد الشخص، كما هو الحال مع مواليد يوم 8 يناير، وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصيتهم فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

مواليد اليوم السبت 8 كانون الثاني يناير من برج الجدي



مولود اليوم من برج الجدى ،هو الهرم المبدع البناء ،الجدي هو العمق. لا تحرز القوة بالاندفاع من وظيفة إلى أخرى، بل بالبقاء مع المشكلة حتى تُحلّ. عندما تكون مندفعًا أو قلقًا أو غير مستقر فأنك تكون بحاجة إلى بنية في حياتك.. إلى شيء توجِّه تركيزك إليه وتكرس جهودك له، على الرغم من أنك حالم فيما بينك وبين نفسك فإن الهدف الأسمى في حياتك هو تعميق ذاتك في مجال معلوم أيًّا كان ما تختاره.

من جانبها قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج عن شخصية اليوم في علم الأرقام، إذا كنت مولودا في يوم 8 يناير فإن ذلك يعني أنك محدد، وتميل لفرض قوانينك.

وتابعت خبيرة الأبراج، لديك روح تعاطف مع الآخرين، ولديك أيضا روح حذر في النواحي المالية.

وقدمت نصيحة لمواليد اليوم أن عام 2022 يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك بالحفاظ على استقلاليتك وتسيطر على عواطفك وانفعالاتك.