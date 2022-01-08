عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الهرم المبدع البناء .. 8 يناير ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

حظك اليوم
حظك اليوم

تميز أصحاب برج الجدى بالحكمة فى اتخاذ القرارات وهو من الأبراج الترابية، ولدية قدر كبير من تحمل المسؤلية ويعتمد عليه بنسبة كبيرة، وليس من الضروري أن يتسم أبناؤه بصفات واحدة.

ويمكن أن يكون الجدي صديقك المفضل إذا كنت تريد وتظهر اهتمامًا بأن تكون صديقًا له. لديهم احترام كبير لجميع صداقاتهم ويهتمون بشدة بأصدقائهم، إذا كانوا يبذلون جهدًا ، فإنهم يفعلون ذلك للحفاظ على الصداقة ، لأنهم يريدون ذلك. وجهودهم ليست بسبب أي مصلحة وذلك لتأثير علم الأرقام عليهم وتحديدًا رقم تاريخ ميلاد الشخص، كما هو الحال مع مواليد يوم 8 يناير،  وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصيتهم فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

txt

حظك اليوم وتوقعات الخميس 6-1- 2021 على الصعيد المهنى والعاطفي

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 4/1/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

مواليد اليوم السبت 8 كانون الثاني يناير من برج الجدي 


مولود اليوم من برج الجدى ،هو الهرم المبدع البناء ،الجدي هو العمق. لا تحرز القوة بالاندفاع من وظيفة إلى أخرى، بل بالبقاء مع المشكلة حتى تُحلّ. عندما تكون مندفعًا أو قلقًا أو غير مستقر فأنك تكون بحاجة إلى بنية في حياتك.. إلى شيء توجِّه تركيزك إليه وتكرس جهودك له، على الرغم من أنك حالم فيما بينك وبين نفسك فإن الهدف الأسمى في حياتك هو تعميق ذاتك في مجال معلوم أيًّا كان ما تختاره. 

من جانبها قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج عن شخصية اليوم في علم الأرقام، إذا كنت مولودا في يوم 8 يناير فإن ذلك يعني أنك محدد، وتميل لفرض قوانينك.

وتابعت خبيرة الأبراج، لديك روح تعاطف مع الآخرين، ولديك أيضا روح حذر في النواحي المالية.

وقدمت نصيحة لمواليد اليوم أن عام 2022  يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك بالحفاظ على استقلاليتك وتسيطر على عواطفك وانفعالاتك.

شخصية اليوم علم الأرقام مهنيا وعاطفيا وصحيا الأرق مواليد اليوم صحيا مهنيا

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 4/1/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج 2022 .. اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا في العام الجديد

نشرة الصحة والمرأة.. حظك اليوم في العام الجديد.. متغير أوميكرون يوفر مناعة ضد سلالة دلتا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 18 -10 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

ترشيحاتنا

كوكب تاني .. مريهان حسين تشعل السوشيال ميديا بجمال صوتها

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى أمم إفريقيا

دعاء الرزق الذي لا يرد.. يقضي لك 100 حاجة كرره الآن

للأمهات الجدد.. كل تريدي معرفته عن فطام الطفل .. أفضل 10 أطعمة مناسبة للصغير .. وكيفية التعامل مع المشاكل الصحية

من البداية للنهاية .. مواعيد مباريات كاس امم افريقيا كاملة

إغلاق 4 طرق بمختلف المحافظات بسبب الشبورة.. محور 30 يونيو وبورسعيد - دمياط الأبرز..والمرور يقدم نصائح هامة لقائدي السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

النيابة تصدر 4 قرارات عاجلة بشأن اتهام محمد الأمين بالاتجار فى البشر

استشاري: معلمة المنصورة أخطأت لكنها لم تجرم لكي يطلقها زوجها

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد اختياره بـ قائمة أفضل لاعب في العالم

مُعلمة فيديو الرقص بعد طلاقها: بفكر أموّت نفسي من كتر الضغط |شاهد

إغلاق 4 طرق بمختلف المحافظات بسبب الشبورة.. محور 30 يونيو وبورسعيد - دمياط الأبرز..والمرور يقدم نصائح هامة لقائدي السيارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. القبض على أكبر زعيم مافيا بفضل خرائط جوجل

انفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى ضخم فوق رؤوس الموظفين بالصين|شاهد

البلاص.. قطعة أساسية لحفظ الطعام لا يخلو منها مطبخ زمان| نوستالجيا

مالك الحزين تدفعه للمقدمة.. كيف حجز إبراهيم أصلان مقعدا وسط الكبار بالكيت كات؟

فيديو

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

معرضه للإصابة بشلل.. نقل حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة للمستشفى

بسبب الطقس.. تفاصيل إتلاف 6 سيارات في حادث طريق بورسعيد دمياط

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ