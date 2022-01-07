إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 5 أشخاص، بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى نقل، على طريق مفارق الصالحية القديمة تجاه سامي سعد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة نقل، علي طريق مفارق الصالحية القديمة إتجاه سامي سعد، وأسفر عن إصابة ٥ أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بانحاء الجسد.

وتم الدفع بسيارتي إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الصالحية الجديدة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.