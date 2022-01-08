أخبار التوك شو.. سارة بدر تكشف الاستعدادات الأخيرة لمنتدى شباب العالم.. مُعلمة فيديو الرقص: بفكر أموّت نفسي من كتر الضغط

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

مصطفى بكري: نشر فيديو معلمة المنصورة جريمة وظلم

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أحد الأشخاص صور معلمة المنصورة أثناء رحلة مع زملائها، وارتكب جريمة بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بدون إذنها، وهدم بيتها وجعل أبنائها يشعرون بظلم كبير.

روبوتات ومسحة دورية ..سارة بدر تكشف الإستعدادات الأخيرة لمنتدى شباب العالم..فيديو

قالت سارة بدر، المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم ، إن العد التنازلى للمنتدى بدأ، مؤكدا أنه قبل إنطلاق منتدى شباب العالم بيومين، سيكون هناك ورش العمل وسنستقبل الوفود من مطار شرم الشيخ ، ونعمل على قدم وساق.

المفتى: القرآن الكريم احتفى بعيسى وأمه مريم عليهما السلام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الفتاوى التي تحرم تهنئة إخوتنا المسيحيين بميلاد السيد المسيح عليه السلام هي فتاوى قد عفى عليها الزمان.

البابا تواضروس: قرار منع زيارة الأقباط للقدس أضعف الوجود القبطي هناك

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن قرار منع زيارة الأقباط للقدس؛ تسبب في إضعاف الوجود القبطي هناك، موضحًا أنه بعدما كانوا 2000 أسرة، أصبحوا 1000 أسرة؛ لأنهم تركوا البلاد بعد تدهور وضعهم الاقتصادي.

مُعلمة فيديو الرقص بعد طلاقها: بفكر أموّت نفسي من كتر الضغط |شاهد

قالت آية يوسف، معلمة اللغة العربية بإحدى مدارس المنصورة، إنها تفكر في الانتحار بعد الإساءات التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتشار فيديو لها وهي ترقص أثناء رحلة نيلية على مركب.

وزيرة التضامن : توفير وظائف وقروض للمتعافين من الإدمان |فيديو

قدمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التحية إلى الشاب مدحت مصطفى بعد تعافيه من الإدمان، وخروجه من مركز علاج الإدمان.

ليلى علوي: حب الناس أحلى ثروة في حياتي.. فيديو

كشفت الفنانة ليلي علوي، أن حب الجمهور أغلى ثروة في حياتها، قائلا: «بحمد ربنا عليها».

نيكول سابا: لبنان تعيش مرحلة صعبة وربنا يحفظ السيسي للمصريين

أكدت النجمة اللبنانية نيكول سابا، أن لبنان تمر بمرحلة صعبة ومن الظلم أن تقارن بوضع مصر، قائلة: "لبنان فى مرحلة صعبة ومصر بلد تزدهر وتعلى في كل شيء اقتصاديا وكل شيء وبناء، ومينفعش نقارن ولكن وضع لبنان مختلف الان".

حسام موافى: تناول الأطفال أطعمة خارج المنزل يسبب زيادة وزنهم

قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن السمنة لدى الأطفال تحرمهم من الالتحاق بالكليات العسكرية عند بلوغ السن المحدد.



وكيل البطريركية بالإسكندرية: حديث الرئيس في الكاتدرائية رسالة اطمئنان

قال القمص إبرام اميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، إن حديث الرئيس السيسي في الكاتدرائية، رسالة اطمئنان جميلة.