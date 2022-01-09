عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكي بيقولك .. كيف تتعامل مع مشكلات الشبورة الجوية

الميكانيكي بيقولك
الميكانيكي بيقولك .. كيف تتعامل مع مشكلات الشبورة الجوية

الميكانيكي بيقولك.. تتعدد المشكلات الجوية الخاصة بفصول العام، مثل العواصف الترابية، او تساقط وهطول الامطار، إلى جانب تساقط الثلوج ايضا، لكن تعتبر مشكلة الشبورة المائية واحدة من اخطر الظواهر الجوية، وخاصة عندما يتعلق الامر بقيادة السيارات.

txt

الميكانيكي بيقولك..3 أعطال تتلف أجزاء داخل السيارة في فصل الشتاء

txt

الميكانيكي بيقولك..أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة في فصل الشتاء

وتحت عنوان الميكانيكي بيقولك، يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز النصائح لقائدي السيارات للتعامل مع مشكلات الشبورة المائية وكيفية مواجهتها.

 

1 – يجب أن نختار الوقت المناسب قبل الانطلاق إلى رحلتنا، وذلك بمتابعة الحالة الجوية ودرجات الحرارة، وايضا حالة الشبورة المائية في الساعات اليومية.

 

2 – من الافضل أن نختار نقطة امنة للاصطفاف ثم مواصلة الرحلة بعد انتهاء حالة انعدام الرؤية لتجنب الكثير من المشكلات والحوادث المرورية.

 

3 – من الضروري ان يقوم قائد المركبة بترك مسافة مناسبة بينه وبين السيارة الواقعة امامة وخلفة ايضا، فمن الممكن أن يلجأ إلى توقف اضطراري، وحتى لا يعيق حركة السير.

 

4 – يجب ان يقوم قائد السيارة بتفعيل لمبة الانتظار حتى تمر الشبورة المائية بسلام وتضح الرؤية من جديد، فتعمل تلك الاشارة على اعطاء ضوء الخطر للسيارات الاخرى، وتكون وسيلة رؤية مناسبة لمن معنا على الطريق.

 

5 – لابد من الالتزام بجميع القواعد المرورية في جميع الاوقات، ويجب الالتزام بالسرعات المقررة وعد تجاوزها اطلاقًا، مع تهدئة السرعة في هذه الحالات، ويجب ايضا ان نلتزم بالحارة المرورية وعدم الانتقال منها قبل تفعيل الشارة المناسبة.

 

6 – من الافضل ان نقوم بنظرة ميكانيكية سريعة حول السيارة، والكشف عن مستوى الهواء بالاطارات، واتباع الصيانات الدورية في موعدها الصحيح، وذلك حتى نتجنب الاعطال المرورية المفاجئة، بالاضافة إلى امتلاك بعض الادوات المناسبة الخاصة بالانقاذ.

الميكانيكي بيقولك ابرز النصائح قائدي السيارات السيارات الشبورة

ترشيحاتنا

ريكاردو موسكاتيللي : أرغب في تمثيل منتخب مصر..ومحمد صلاح مصدر إلهام لي

بعد اجتماع سرت.. الأمم المتحدة ترحب بخطوات توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

وليد ماهر يكشف أسباب تفشي فيروس كورونا في صفوف منتخب مصر .. فيديو

موقفه مش طبيعي.. ميدو: مصطفى فتحي يطالب الزمالك بالرحيل إلى التعاون السعودي

رمضان السيد : رحيل كهربا قرار ظالم .. وموسيماني «يحب ويكره»

ميدو: محمد صلاح طلب إزالة اللافتة الخاصة به في نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تشهد موجة أمطار وتنبؤ الري يحذر المواطنين خلال الأيام القادمة

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

كورونا يضرب النجوم | إصابة 9 فى 48 ساعة

محمد الأمين حاول التواصل معي.. وزيرة التضامن تكشف مفاجآت عن رجل الأعمال

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

مفاجأة كيروش.. 5 معلومات عن سبرايل ماكريكيس جوهرة بوروسيا دورتموند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصاب ضحاياه بفزع من الأمور الجنسية.. كيف هتك محمد الأمين عرض أيتام دار الأيدي الأمينة؟

تستهدف 60 مليون مواطن بـ 700 مليار جنيه.. حياة كريمة تعيد مصر لأهلها برعاية السيسي

احدفني بقالب طوب أحسن.. ضرب ويجز بالهدايا في حفل ضخم بالقاهرة الجديدة|شاهد

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة (2-2)

فيديو

سرقة وتهديد بالسلاح.. تفاصيل تعرض صابرين لحادثة خلال التصوير

استغل ضعفهن .. النائب العام يصدر قرارًا في قضية محمد الأمين |فيديوجراف

فيديو جراف.. ماذا قال سفير السعودية في لبنان عن حزب الله

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ