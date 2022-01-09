الميكانيكي بيقولك .. كيف تتعامل مع مشكلات الشبورة الجوية

الميكانيكي بيقولك.. تتعدد المشكلات الجوية الخاصة بفصول العام، مثل العواصف الترابية، او تساقط وهطول الامطار، إلى جانب تساقط الثلوج ايضا، لكن تعتبر مشكلة الشبورة المائية واحدة من اخطر الظواهر الجوية، وخاصة عندما يتعلق الامر بقيادة السيارات.

وتحت عنوان الميكانيكي بيقولك، يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز النصائح لقائدي السيارات للتعامل مع مشكلات الشبورة المائية وكيفية مواجهتها.

1 – يجب أن نختار الوقت المناسب قبل الانطلاق إلى رحلتنا، وذلك بمتابعة الحالة الجوية ودرجات الحرارة، وايضا حالة الشبورة المائية في الساعات اليومية.

2 – من الافضل أن نختار نقطة امنة للاصطفاف ثم مواصلة الرحلة بعد انتهاء حالة انعدام الرؤية لتجنب الكثير من المشكلات والحوادث المرورية.

3 – من الضروري ان يقوم قائد المركبة بترك مسافة مناسبة بينه وبين السيارة الواقعة امامة وخلفة ايضا، فمن الممكن أن يلجأ إلى توقف اضطراري، وحتى لا يعيق حركة السير.

4 – يجب ان يقوم قائد السيارة بتفعيل لمبة الانتظار حتى تمر الشبورة المائية بسلام وتضح الرؤية من جديد، فتعمل تلك الاشارة على اعطاء ضوء الخطر للسيارات الاخرى، وتكون وسيلة رؤية مناسبة لمن معنا على الطريق.

5 – لابد من الالتزام بجميع القواعد المرورية في جميع الاوقات، ويجب الالتزام بالسرعات المقررة وعد تجاوزها اطلاقًا، مع تهدئة السرعة في هذه الحالات، ويجب ايضا ان نلتزم بالحارة المرورية وعدم الانتقال منها قبل تفعيل الشارة المناسبة.

6 – من الافضل ان نقوم بنظرة ميكانيكية سريعة حول السيارة، والكشف عن مستوى الهواء بالاطارات، واتباع الصيانات الدورية في موعدها الصحيح، وذلك حتى نتجنب الاعطال المرورية المفاجئة، بالاضافة إلى امتلاك بعض الادوات المناسبة الخاصة بالانقاذ.