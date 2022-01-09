حمدي الميرغني: والدي كوميديان غير طبيعي.. ويكشف سر سنته المكسورة.. ويؤكد: تركت المحاماة من أجل التمثيل

حل الفنان حمدي الميرغني، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، ونستعرض في التقرير التالي أبرز التصريحات:



حمدي الميرغني عن علاقته بـ أشرف عبدالباقي: شاهد على عقد زواجي.. فيديو

وتحدث "حمدي الميرغني"، عن علاقته بالفنان "أشرف عبد الباقي"، قائلا: "ده أستاذنا وشاهد على عقد زواجي"، مستطردا حديثه عن مواقف لزملائه بمسرح مصر، موضحا: "أوس أوس مربي قطة وبيخاف منها، ومحمد عبد الرحمن بيحفظ الدول والأماكن من خلال المطاعم، ومحمد أنور مركز في الغناء ومصمم يكون عمرو دياب".

حمدي الميرغني: الزعيم ضربني قلم في مسلسل «فلانتينو» لم يكن مكتوبا بالمشهد.. فيديو

وتحدث "حمدي الميرغني"، عن كواليس مشاركته في مسلسل "فلانتينو"، مع الزعيم عادل إمام، قائلا: "أثناء أحد مشاهد مسلسل "فلانتينو" أخذت قلم من الزعيم لم يكن مكتوبا فى المشهد، وقعدنا كلنا نضحك بعدها".

حمدي الميرغني يكشف حقيقة وجود صلة قرابة بينه وبين سليمان عيد.. فيديو

وكشف "حمدي الميرغني"، عن حقيقه وجود صلة قرابة بينه وبين الفنان "سليمان عيد"، قائلا إن هناك صلة قرابة بينه وبين الفنان سليمان عيد، من جهة الأب، لافتا إلى أن عائلته تنتمي إلى محافظة أسوان.

حمدي الميرغني عن أول حب: كنت بجيب لها ساندويتشات جبنة بالخيار| فيديو

وتحدث "حمدي الميرغني"، عن أول حب في حياته، قائلا: "أول حب في حياتي، لم يكن حب، وكنت بجيب لها جبنة بالخيار ساندوتشات".

علمني الارتجال.. حمدي الميرغني: والدي كوميديان غير طبيعي.. فيديو

وقال "حمدي الميرغني"،: "والدي كوميديان غير طبيعي، وهو من علمني الارتجال"، متابعا: "اسم الدلع بتاعى حمادة".

حمدي الميرغني : كنت محامى شاطر واخترت التمثيل ..فيديو

وقال "حمدي الميرغني"،: "أنا خريج حقوق واترافعت مرة عن واحد فى قضية ضرب واتحبس ولو كملت فى المحاماة كنت هبقى شاطر، ولكني اخترت التمثيل".

حمدي الميرغني يتحدث عن أقوى علقة أخذها في حياته.. فيديو

وقال "حمدي الميرغني"،: "أكتر علقة خدتها في حياتي وأنا صغير، بعد خروجي من المدرسة واحد خدني علقة جامدة، من المدرسة لحد البيت".

حمدي الميرغني يكشف سر سنته المكسورة.. فيديو

وكشف "حمدي الميرغني"، سر كسر سنته، قائلا إن كسر سنته الأمامية، جاء نتيجة حادثة وقعت له أثناء صغره، بسبب ركوبه الدراجة.