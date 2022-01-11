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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: يجب تناول كميات محددة من البروتين للوقاية من فيروس كورونا

بروتين
بروتين

أكدت الدراسات البحثية أن نقص البروتين مرتبط بضعف وظيفة الجهاز المناعي، ويرجع ذلك أساسًا إلى آثاره السلبية على كل من كمية الجلوبولين المناعي الوظيفي والأنسجة اللمفاوية المرتبطة بالأمعاء (GALT)، أن تناول كميات أقل من البروتين سيجعل الجسم أكثر عرضة لهجمات فيروس كورونا.

 

يمكن أن يؤدي وجود حالات طبية مزمنة أخرى، والتي تحد من تناول كمية معينة من الطعام، إلى جعل المريض عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا، من أجل تجنب ذلك  يحتاج الشخص إلى توفير التغذية المناسبة للجسم.

 

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إن نقص البروتين لا يمكن أن يجعل الشخص عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا COVID-19 أيضًا ولكن أيضًا لعدد من الالتهابات الفيروسية الأخرى، تتزايد حالات فلورونا حيث يصاب الشخص بالأنفلونزا وفيروس كورونا لذلك من أجل الحفاظ على نفسه في مأمن من هجمات الفيروسات، يحتاج الشخص إلى تعزيز المناعة عن طريق تناول الأطعمة البروتينية.

 

من الناحية المثالية، يلزم 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم، ومع ذلك يمكن أن يكون تناول البروتين لمرضى فيروس كورونا أعلى، مرة أخرى يعتمد الأمر على عوامل مختلفة مثل العمر والحالات الطبية والجنس وغيرها.

 

مصادر البروتين

يوجد البروتين في المنتجات الحيوانية مثل الدجاج ولحم البقر أو الأسماك ومنتجات الألبان ومن المنتجات النباتية المختلفة مثل الفول والعدس والمكسرات والحبوب الكاملة.

فيروس كورونا الجهاز المناعي الأطعمة البروتينية مصادر البروتين اخبار الصحة

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