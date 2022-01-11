دعاء الزوجة لزوجها في الصباح.. يجلب السعادة احرصي على ترديده

دعاء الزوجة لزوجها فى الصباح.. ترغب أي زوجة أن تقوي علاقة الحب بينها وبيت زوجها وأن تعم السكينة والحب والمودة بينهما، لذلك فأجمل ما تهديه إليه هو دعاء الزوجة لزوجها فى الصباح، حيث يحمل الكثير من المشاعر الدافئة، ويكون سببا كبيرا في السعادة لأنه يترك أثر جميل جدا في قلب الزوجين.

دعاء الزوجة لزوجها فى الصباح

اللهم مثل ما أضئت الكون بنور شمس هذا اليوم، أضيء قلبه بنور حبك، ضيئا لا ينطفئ، وارزقه رزقا دائما وصحة يستخدمها في طاعتك، وأحبه وحبب فيه خلقك وعبادك، آميـــــــن.

اللهمّ سخر لزوجي جنود الأرض وملائكه السماء، وارزقه من فضلك العظيم ما يُدهشنا ويزح عنّا هذا الكرب برحمتك يا رحيم.

اللهم ثبت له يقينه، وارزقه حلال يكفيه، اللهم ابعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه.

ربِ استودعتك زوجي الغالي في حّله وترحاله، فاللهمّ صبَ عليه من الرزق صبا صبا ولا تجعل رزقه كدّا ولا نكدا، وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته

اللهم استره على وجه الأرض، وارحمه في بطن الأرض، واغفر له يوم العرض.

اللهم أعطي زوجي ما يتمناه، ويسر له ما تحبه وترضاه.

«اللَّهُمَّ اهْدِني لأَحسَنِ الأخلاقِ لا يَهْدي لأَحسَنِها إلَّا أنتَ، اصرِفْ عنِّي سيِّئَها لا يَصرِفُ عنِّي سيِّئَها إلَّا أنتَ»، حيث تقول الزوجة في هذا الدعاء المأثور عن رسول الله صلّى الله عبيه وسلّم: (اهدِه) وتقصد في ذلك زوجها، بدلًا من قولها (اهدِني)، وتقول (اصرف عنه) بدلًا من (اصرف عنّي).

دعاء الزوجة لزوجها فى الصباح



دعاء الزوجة لزوجها فى الصباح

اللهُمَّ كمَا حسَّنْتَ خلْقِ زوجي فحَسِّنْ خُلُقِه



«اللهُمَّ اشفِ زوجي وعافِه، اللهُمَّ واشرح صدره للإيمان، اللهُمَّ ارزقه الهداية، اللهُمَّ أرِهِ الحقّ حقًّا وارزقه اتباعه، وأرِهِ الباطل باطلًا وارزقه اجتنابه، اللهُمَّ أبعد عنه رفقاء السوء، اللهُمَّ جنّبه الفواحش والمعاصي».



«اللهُمَّ اجعل زوجي من عبادك الصّالحين الملتزمين بطاعتك، واتّباع سنّة نبيّك محمّد - صلّى الله عليه وسلم-، اللهُمَّ اغفر ذنبه، وطهّر قلبه، وحصّن فرْجَه، اللهُمَّ سخّره لي، وسخّرني له.

اللهُمَّ جمِّل زوجي في نظري، وجمّلني في نظره، اللهُمَّ لا تفرّق بيني وبينه، اللهُمَّ احفظه لي يا أرحم الرّاحمين، يا ذا الجلال والإكرام





ربِّ اجعل زوجي أكثر تمسكًا بدينه، وزده تقربًا إليك، واجعل الصدق في حديثه وسدِّد خُطاه فيما تحب وترضى.

اللهُمَّ تجاوز عن زوجي سيئاته، واجعل السعادة تصيبه، واجعل الحزن والهمّ يخطئ طريقه، وأبعد عنه كل ما يكدّر صفوه».

دعاء الزوجة لزوجها فى الصباح

اللهم هو زوجي وحبيبي وسعادتي في هذه الحياة يا رب اسعد قلبه بقدر ما يسعدني اللهم إني استودعك قلبه وروحه وعافيته فاحفظه لي يا رب.

اللهم اغفر لزوجي واهد قلبه وأرضى عنه وارزقه الرزق الحلال الطيب الواسع المبارك.

اللهم أسعدني بقدر ما نويت إسعاد غيري وارزقني وأرزق زوجي ومن أحببت سعادة الدنيا والأخرة، صباح الخير.

اللهم في هذا الصباح اجعلنا من الشاكرين الذاكرين لنعمك اللهم إني استودعك زوجي وأبنائي ومن أحب فأحفظهم

اللهم ارزقني ود زوجي وحبه وسخره لي وارزقه ودي وحبي وسخرني له يا رب واجعل زوجي حبيبًا حليمًا كريمًا هينًا لينًا.

يا رب لا تريني أعوامًا من دون عائلتي اللهم أحفظ لي ضحكة أبنائي ومبسم زوجي وأخوتي وإن طال الدعاء اللهم أهلي بكل يوم.

دعاء الصباح

دعاء الصباح

اللهم افتح لنا أبواب السعادة والراحة والأمل

اللهم يا فاتح الأبواب، ومنزل الكتاب، وجامع الأحباب يا الله، ارزقنا رزقاً كالأمطار يا الله.

اللهم يا عزيز يا جبار يا الله، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل يا الله عيوننا تدمع من خشيتك، واجعلنا وأحبابنا من أهل التقوى وأهل المغفرة، وارزقنا يا الله الهدى والتقى والعفاف والغنى.

اللهم اهدنا ووفقنا واحفظنا، وبارك لنا في رزقنا وذرياتنا، وتمّم عليهم الصحة في أبداننا، واكتب لنا صباح أملٍ وتفاؤلٍ وانشراحٍ.

اللهم أبعد عنا كل حزنٍ وشقاءٍ، ويسّر أمورنا بنورٍ وضياءٍ.

اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض أن تجعلني في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك اللهم ألبسني ثياب الصحة والعافية، وارزقني من واسع رزقك، وتقبل أعمالي بالقبول الحسن يا الله.

دعاء لزوجي حبيبي

دعاء لزوجي حبيبي

اللهم ألف بين قلبي وقلب زوجي كما الفت بين قلوب عبادك.

اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، اللهم سخره لي وسخرني له.

اللهمّ إنّي أسألك بوجهك الكريم أن ترزقني حبّ زوجي وترزقه حبّي وأن تسخّره لي وتسخّرني له اللهمّ اجعله أباً لي في الحنان وأخاً لي في الطّاعة وحبيباً في الفراش واجعلني له أمّاً في الحنان وأختاً في الطّاعة وحبيبةً في الفراش.

اللهمّ لا حول ولا قوّة لي إلّا بك ولا مغيث ومعين لي سواك أسألك بأسمائك الحسنى أن تهدي زوجي وتصلح حاله وشأنه وتسخّره لي كما سخّرت البحر لموسى وتسخّرني له وتجعلنا مجتمعَين على طاعتك يا ربّ العالمين. اللهمّ باعد بين زوجي وبين النّساء ولا تجعل له حظاً منهنّ إلّا معي يا حنّان يا منّان وارزقه حبّي وارزقني حبّه وألّف بين قلبَينا ولا تفرّقهما يا ربّ العالمين.

اللهمّ إنّي أستغيثك يا حيّ يا قيّوم أن تهدي زوجي إلى ما تحبّه وترضاه وترزقه من خزائنك

الّتي لا تنفذ وأن تثبّته على الإيمان.

اللهمّ سخّره لي وحنّن قلبه عليّ واجعلني قرّة عينٍ له وجمّلني في نظره واحجب عيوبي عنه وصلّى الله على سيّدنا محمّدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الفتاح، اللهم ارزقني فلاحًا في الدنيا ووفقني في أمور دنياي، وارزقني جنتك في الآخرة.. اللهم آمين يا رب العالمين.

دعاء الصباح مكتوب

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه.

اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء واليك الدعاء أسألك يا جواد يا غني يا كريم أن تحفظني.

اللهم في الجنة أسكني وعن النار أبعد ومن رزقك الحلال أرزقني ومن العافية زدني و بمغفرتك ورحمتك يشملني يا سامع الدعاء يا واسع العطاء.

اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ.

يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء للزوج في العمل

اللهم أرزق زوجي مع كل خفقة قلب و طرفة عين فرجا ومخرجا وعفوا و أمنا و أيمانا يارب العالمين.

"اللَّهم إنِّي أدعوك بكرمك وجودك أن تحفظ لى زوجي وترزقه الصحة والعافية، وأن تجعل الرزق له ميسَّراً حلالاً طيبًا، وأن تجعل تَعبه في ميزان حسناته."

"اللَّهم سخِّر جنود الأرض وملائكه السماء لزوجي، وارزقه من فضلك الكبير يا لطيف يا كريم يا مجيب".

اللهم أرزق زوجي من أوسع أبواب الرزق.



"اللّهمَّ إنّي أسألك لي ولزوجي من الخير كلّه، عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرّ كلّه عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم". "اللهُمَّ اصرف عني وعن زوجي كلّ ما يكدّر صفونا، وأبعد عن زوجي كلّ سوء يا أرحم الراحمين، اللَّهُمَّ ارزقه في كلّ طرفة عين فرجاً، ومخرجاً من كلّ ضيق، ووفقه لما تحب وترضى، واصرف عنه كلّ مرض وبلاء يا أرحم الراحمين"

اللهم اطرح البركة لنا في رزق زوجي.

"اللَّهم إنِّي أسألك باسم الأعظم، ووجهك الكريم، أن ترزق زوجي من حيث لا يحتسب، وتصبَّ عليه الرزق صبَّاً، ولاتجعل عيشه كدَّاً، وأغدق عليه من كُلّ خير، وبارك له فيما رزقته وأدم له عافيته ياربَّ العالمين".

اللهم ابعد عن زوجي كل شر، وارزقه رزقك الحلال.

"اللهُمَّ وسِّع في رزق زوجي، وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كلِّ مرض وضيق".

"اللَّهم ارزق زوجي العمل الذي يكون سببًا في رزقه الوفير، وماله الكثير".

"اللَّهم إذا كان رزق زوجي في السماء فأنزله، وإذا كان رزقه في الأرض فأخرجه اللّهم برحمتك وكرمك".

"اللَّهم افتح على زوجي كافَّة أبواب الرزق، واجعل كُلَّ الخير في طريقه، اللَّهم أبعد عن زوجي أيُ شرٍ وقدِّر له كُلَّ خير".

يارب فك كرب كل مكروب وفرج هم كل مهموم واشفي مرضى المسلمين جميعا

يارب اهدي ابني وعافيه واحفظه من كل شر يارب أرزق زوجي من حيث لا يحتسب واحفظه من كل شر.

اللهم أطل في عمر زوجي بصحة وعافية، يارب لقد منحني السعادة يومًا فامنحه السعادة دهرًا، يارب قد فتح لي باب الحب فأفتح له أبواب رحمتك.



اللهم إليك اقصد رغبتي وأسأل حاجتي ولا أسأل الخير ولا أرجوه إلا منك يا من الكريم اسمه وفق زوجي في عملة وارضى عنه وارزقه بركة في العمر وراحة في القلب.



اللهم ارزق زوجي العلم النافع و الرزق الواسع و العمل الصالح و ارزقني برهم.



اللهم افتح على زوجي كافة أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه، اللهم ابعد عن زوجي

كل شر وقدر له كل خير.

دعاء الصباح للاصدقاء



دعاء الصباح للاصدقاء

"اللَّهُمَّ إنِّي أَسْألكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لصديقي، اللهم إنِّي أَسْالكُ الْعَافِيَةَ فِي دِينِيه وَدُنْيَاه وَأهْله وَمَالِه، اللَّهمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِه وَآمِنْ رَوْعَاتِه، اللهم احْفَظْه مِنْ بَيْنِ يده وَمِنْ خَلْفِه، وَعَنْ يَمِينِه، وَعَنْ شِمَالِه، وَمِنْ فَوْقِه، وَأعُوذُ بِعَظَمَتِك أنْ يُغتَالَ مِنْ تَحْتِه".

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت وإذا سُئلت به أعطيت أن ترزق صديقي في هذا الصباح راحة البال وسكينة النفس يا رب العالمين.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن ترزق صديقي بالًا مرتاحًا مطمئنًا ونفسًا طيبة وحياة سعيدة يا أكرم الأكرمين.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء أسألك يا رب أن تحفظ صديقي من كل شيء يؤذيه، واجعل الراحة تلازمه، واجعل حياته مليئة بالسعادة وراحة البال.

اللهم إني أسألك مع إشراقة شمس هذا اليوم ومع نسمات الفجر الباردة أن تجعل صديقي من عبادك الصالحين، وامنحه يا رب بالًا مطمئنًّا وحياة سهلة يسيرة يا رب العالمين.

اللهم اهدِ قلب صديقي للإيمان واجعله يا رب كما تحب وترضى.

اللهم إني أستودعك قلب صديقي فلا تجعل فيه أحدًا غيرك، وارزقه يا رب حلاوة الإيمان ولذة العمل الصالح يا رب العالمين.

اللهم ارزق صديقي توبة نصوحة لا ذنب بعدها، واهدِه يا رب واجعله من الصالحين.

اللهم لا تدع لصديقي ذنبًا إلا غفرته، وأبعد عنه رفاق السوء ومن يريد به شرًّا يا رب.

اللهم ارزق صديقي هداية لا ضلال بعدها، وامنن عليه برحمتك، واجعله لا يخشى أحدًا سواك يا الله. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم أسألك إن كان صديقي ضالّاً أن تهديه، وإن كان مذنبًا أن تغفر له، وإن كان عاصيًا أن تردَّه إليك ردًّا جميلًا يا رب العالمين.

اللهم اهدِ صديقي وأصلح حاله، وارزقه مع بداية هذا الصباح التيسير والهداية لكل ما تحبه وترضاه يا عزيز يا كريم.

اللهم لا تدع لصديقي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها له يا رب العالمين. اللهم افتح على صديقي بالخير، وابعد عنه ما يؤرقه، واجعله مرتاحًا مطمئنًّا بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بأنك أنت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أن تزيل الهم عن صديقي، وأن ترزقه حياة طيبة كريمة إنك على كل شيء قدير.

اللهم يا فارج الهم، ويا كاشف الغم فرّج هم صديقي واجعله لا يشكو همًّا ولا ألمًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إن الدنيا قد ضاقت على صديقي بما رحبت، فوسّع عليه يا رب وامنحه الصبر، واجعله من عبادك المخلصين.

اللهم لا إله إلا أنت تُحيي وتُميت بيدك الخير كله، اللهم إن كان هذا الهم ابتلاءً واختبارًا لصديقي فاجعله من الصابرين المحتسبين أجورهم عندك، ولا تجعله يا رب من القانطين اليائسين.

اللهم ارزق صديقي القوة والصبر على البلاء، وارزقه الفرج عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.

اللهم احفظ صديقي من كل هم ومن كل كرب، وافتح عليه برحمتك أبواب الخير كلها واجعله ممن كتبت لهم السعادة والطمأنينة يا أكرم الأكرمين.