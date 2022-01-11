عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

11 يناير ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك

الابراج
الابراج

بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام مميز قد تترشح الى منصب ما وعليك ان تعمل لتعزيز شعبيتك على مختلف المستويات ومن المستحسن ايجاد الوسائل للترفية عن النفس والاختلاط بالمجتمع دون مبالغة واستخفاف بالواجبات، بل ان السنة الجديدة تدعوك الى الاهتمام بامور ترفيهية وانسانية وكذلك تختزن طاقة ايجابية قد تحتاج اليها في الاشهر المقبلة ، كما يشجعك الفلك على تعزيز التحالفات والصداقات لانك قد تحتاج الى دعم ونفوذ في المستقبل.

 

لذلك تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصيحة الأبراج لمواليد اليوم 11 يناير 2022. 

txt

حظك اليوم وتوقعات الإثنين 10-1- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

txt

حظك اليوم وتوقعات الخميس 6-1- 2021 على الصعيد المهنى والعاطفي

 

مواليد اليوم الثلاثاء 11 كانون الثاني يناير من برج الجدي


عزيزي مولود اليوم من برج الجدي انت تخشى المستقبل؛ لأنك تهاب الالتزام بمعتقدات أو دساتير الأخلاقيات التي من شأنها تقويض أهميتك أو حسّك بالقيم، وكلاهما قائم على أساس من التوافق الاجتماعيّ. تكاد قوتك وقدرتك على الاحتمال ألا تُضارع. فبينما من الممكن أن يكون كثيرون غيرك قد استسلموا منذ زمن طويل تكون أنت قد بدأت لتوِّك. وكلما اشتدت الحرارة من حولك زدت أنت هدوءًا وفتورًا.
 

شخصية اليوم في علم الأرقام.. 
 

إذا كنت مولودا في يوم 11 يناير فإن ذلك يعني أنك عاطفي وملهم، ولديك موهبة تحليلية ثاقبة.. أنت أيضا محب للسفر ولاكتشاف العالم من حولك. كما أنك شغوف بالبحث والدراسة، لكنك حساس ومتقلب المزاج.

نصيحة: 
 

عام ٢٠٢٢ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.

شخصية اليوم الأبراج السنة الجديدة توقعات حظك اليوم الأبراج

موضوعات متعلقة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك... اكتشف ما يخبئه برجك

لمواليد 17 أكتوبر.. ولادة مشروع مهني جديد أو علاقة عاطفية.. اعرف النصيحة

لو من مواليد 16 أكتوبر.. اعرف نصيحة برجك واتبعها

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل لمستخدمي فيسبوك وواتسآب.. وهونر تطلق هاتف Honor Magic V

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-1-2021

دعاء الزوجة لزوجها في الصباح.. يجلب السعادة احرصي على ترديده

وظائف خالية للمعلمين في مدرسة الرسمية الدولية بطنطا

وصفتلي الأوضة بالظبط.. رنا رئيس تكشف موقفا صادما مع فتاة كفيفة.. فيديو

بالقانون ..4 إلتزامات للمستثمر تجاه دعم خطة التنمية المجتمعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

سيدة تطلب من زوجها الاستحمام قبل العلاقة والزوج يرفض.. والإفتاء تحسم الجدل

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

رده غير متوقع.. تعليق طليق نيللي كريم بعد وصفها لأزواجها السابقين بـ«الباكابورت»

ضرب الموبايل في الخلاط.. عرض ساحر فرنسي يتسبب في ضحك السيسي.. شاهد

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

زوجته تفجر مفاجأة.. خطأ طبي تسبب في وفاة وائل الإبراشي.. تفاصيل

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيرو قمامة.. شاهد أنظف مدينة في العالم| بالصور

شاهد.. رجل يحمل ثعبانا ضخما على كتفيه ومفاجأة في نهاية المقطع

بشرى.. موعد انطلاق لقاح أوميكرون وحقيقة وجود جرعة رابعة

جريمة مدوية.. اغتصاب مضيفتين بريطانيتين على متن طائرة أمريكية والمملكة ترفض التدخل

فيديو

فيديوجراف.. ومن الطب ما قتل.. هل خطأ طبي وراء وفاة وائل الإبراشي

نفس الاسم والمهنة مختلفة .. نوران عطا الله تثير الجدل بعد وفاتها

قرار جديد بشأن معلمة المنصورة بعد طلاقها وإحالتها للتحقيق "فيديو"

ماذا قال موسيماني عن كهربا وكيروش وجوزيه ومنتخب مصر ؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ