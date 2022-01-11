11 يناير ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك

بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام مميز قد تترشح الى منصب ما وعليك ان تعمل لتعزيز شعبيتك على مختلف المستويات ومن المستحسن ايجاد الوسائل للترفية عن النفس والاختلاط بالمجتمع دون مبالغة واستخفاف بالواجبات، بل ان السنة الجديدة تدعوك الى الاهتمام بامور ترفيهية وانسانية وكذلك تختزن طاقة ايجابية قد تحتاج اليها في الاشهر المقبلة ، كما يشجعك الفلك على تعزيز التحالفات والصداقات لانك قد تحتاج الى دعم ونفوذ في المستقبل.

لذلك تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصيحة الأبراج لمواليد اليوم 11 يناير 2022.

مواليد اليوم الثلاثاء 11 كانون الثاني يناير من برج الجدي



عزيزي مولود اليوم من برج الجدي انت تخشى المستقبل؛ لأنك تهاب الالتزام بمعتقدات أو دساتير الأخلاقيات التي من شأنها تقويض أهميتك أو حسّك بالقيم، وكلاهما قائم على أساس من التوافق الاجتماعيّ. تكاد قوتك وقدرتك على الاحتمال ألا تُضارع. فبينما من الممكن أن يكون كثيرون غيرك قد استسلموا منذ زمن طويل تكون أنت قد بدأت لتوِّك. وكلما اشتدت الحرارة من حولك زدت أنت هدوءًا وفتورًا.



شخصية اليوم في علم الأرقام..



إذا كنت مولودا في يوم 11 يناير فإن ذلك يعني أنك عاطفي وملهم، ولديك موهبة تحليلية ثاقبة.. أنت أيضا محب للسفر ولاكتشاف العالم من حولك. كما أنك شغوف بالبحث والدراسة، لكنك حساس ومتقلب المزاج.

نصيحة:



عام ٢٠٢٢ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.