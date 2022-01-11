استشاري: السمنة المفرطة تؤثر على التنفس والمفاصل

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر، إن هناك ضرورة لإجراء جراحات السمنة في مراحل مبكرة، وعدم انتظار الإصابة بالسمنة المفطرة، لأن هذا يصعب من إجراء جراحات السمنة، خلاف ان هناك الكثير من الادوية لا تصلح مع الأوزان الضخمة.



وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن مريض السمنة المفرطة في حاجة إلى الدخول إلى العناية المركزة، بعد إجراء جراحات السمنة، وهذا يتطلب الذهاب إلى مستشفيات مجهزة على أعلى مستوى.



ولفت إلى أن السمنة المفرطة تؤثر على التنفس، والمفاصل، وتؤدي إلى تدهن الكبد بصورة كبيرة، كما أنها تؤدي إلى زيادة سمك المعدة ، وهذا الأمر يتطلب إجراء جراحات السمنة من خلال فريق طبي على أعلى مستوى.



استشاري: جراحات السمنة من الممكن اجرائها حتى 65 عامًا

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر، إن عملية التكميم مناسبة لمن يزيد عمره عن 11 عامًا، لأنها من العمليات السهلة التي لا تؤثر على الامتصاص، وتعمل على تقليل الوجبات، وزيادة الشبع.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن التكميم لا يجب ان تجرى إلا لمريض السمنة الذي يزيد وزنه عن 100 كيلو، ويعاني من اضطراب النفس، او تقوس المفاصل، أو السكر، أو أي مشكلة صحية مرتبطة بمرض السمنة.

ولفت إلى أن جراحات السمنة من الممكن اجرائها حتى 65 عامًا، ولكن هناك ضرورة لإجراء بعض الفحوصات لتقيم وضع الكلى والقلب والتنفس، وبالتالي إجراء العملية بأمان في كل الأعمار.



استشاري: هناك مقاييس دولية لجراحات سمنة للتخلص من مرض السكر

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر، إن هناك مقاييس دولية لجراحات سمنة للتخلص من مرض السكر، مشيرًا إلى أن مريض السمنة الذي يحصل على جرعات عالية من الانسولين لن يستفيد بنسبة 100% من عملية التكميم، ولكن هذه العملية تفيد في تقليل الجرعات، وخفض الوزن.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن السكر الحديث الذي لم يؤدي إلى أي مضاعفات يستفيد بصورة كبيرة، من علاج السكر، من خلال عملية التكميم فقط، مشيرًا إلى ان جراحات السمنة المفرطة متقدمة، وفي حاجة إلى مهارة طبية على اعلى مستوى، وفي حاجة إلى طاقم تخدير محترف.

ولفت إلى أن اجراء جراحات السمنة في مراكز متخصصة مجهزة على أعلى مستوى ، فهي آمنة جدًا، والاقامة في المستشفى لا تتعدى الـ12 ساعة، والعملية تجرى من خلال فتحات صغيرة من خلال المنظار.