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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

قبل انطلاقها.. تعرف على جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم وأبرز القضايا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعد قليل تبدأ فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة "لـ منتدى شباب العالم"، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى عدد من القيادات والشخصيات العامة من داخل وخارج مصر.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي 

وتضم النسخة الرابعة من المنتدى العديد من القضايا الحيوية التي تعكس الواقع الجديد بعد جائحة كورونا، كما تتصدر مبادرة حياة كريمة المناقشات باعتبارها المشروع الأكبر في تاريخ مصر الحديث.

واليوم تعقد عدة جلسات وورش عمل وفعاليات لمناقشة عدد من القضايا الرئيسة التي تشمل:

  • جلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر.
  • جلسة دور المؤسسات الدولية في دعم التعافي من الجائحة.
  • جلسة المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات.
  • جلسة صناعة الفن والمحتوى الإبداعي والثقافي في زمن الجائحة.
  • جلسة الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية.
  • جلسة مستقبل العمل وريادة الأعمال أثناء وما بعد الجائحة.
  • جلسة WYF LABS.

كما من المقرر أن تشهد فعاليات اليوم الثالث، كذلك، عرضا لـ (متحف حياة كريمة) ، واستمرار عروض مسرح شباب العالم في نسخته الثالثة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي 

منتدى شباب العالم 

يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و 2018 و 2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جميع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم بدء وصول الوفود المشاركة بالنسخة الرابعة للمنتدى الجمعة بمدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم، وتنطلق الفعاليات بحضور ورعاية الرئيس السيسي في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي 

كما أعلنت إدارة المنتدى عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التى يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح و الشغف الحقيقى لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

وأوضحت أنه تم تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تسمح للشباب بالمشاركة فى الفعاليات كعضو فريق، أو مشارك بنموذج المحاكاة، أو يشارك بورشة عمل، وغيرها الكثير اعتمادا على موضوع الحدث، وتخصيص فريق لفحص طلبات المشاركة، ويشمل ذلك مراجعة بعض المستندات مثل السيرة الذاتية، أو أسباب الرغبة فى الحضور، أو الفيديوهات والأوراق البحثية التى يقدمها الراغبون فى القيام بدور المتحدثين.

وأكدت الحرص على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلا عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوى القدرات الخاصة، وكذلك المتفوقين علميا وأصحاب التجارب الإنسانية الملهمة.

وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتى؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

وتتجه أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يعقد خلال الفترة "10 - 13" يناير الجارى بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويعود المنتدى هذا العام عقب تأجيل نسخة العام الماضى بسبب جائحة كورونا؛ لفتح آفاق الحوار مجددا بين شباب مصر والعالم، فضلا عن طرح أصحاب الحلم والإرادة رؤيتهم لتحقيق التنمية على كافة المستويات.

منتدى منتدى شباب العالم النسخة الرابعة فاعليات اليوم الثالث اليوم الثالث

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