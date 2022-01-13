عاجل
نشرة المرأة والصحة|حقائق عن الولادة في فصل الشتاء.. البروتين سر الصمود فى وجه كورونا أخبار الرياضة.. ميدو يكشف عن بند خطير في عقد كيروش.. بيراميدز يفاوض مدافع الزمالك الربط الإلكتروني بين مصر والسعودية يقضي على العقود الوهمية أخبار التوك شو.. بـ راتب 4 آلاف جنيه.. المالية: الدولة توفر 5 ملايين فرصة عمل.. والسيسي: الفساد قرين للإرهاب ولن نسمح بوجوده في الدولة.. فيديو أخبار السيارات| BMW تحقق أفضل عام على الإطلاق بمبيعات بلغت 2.21 مليون في عام 2021.. تحد بين سيارة BMW M3 المعدلة والأصلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 948 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. دعاء قيام الليل المستجاب.. 10 كلمات لا ترد في هذه الساعة

حدث ليلا
حدث ليلا

الصحة: تسجيل 948 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 28 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 845 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 329802 حتى اليوم.
 

بيراميدز يفاوض مدافع الزمالك .. واللاعب يرفض العرض
أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc أن نادي بيراميدز فتح خط مفاوضات قوي مع محمد عبد الغني مدافع فريق الزمالك لضمه إلى صفوف الفريق في يناير المقبل.
 

عجائب سيد الاستغفار.. كلمات توجب لك الجنة رددها الآن
عجائب سيد الاستغفار.. يبحث كثير من الناس عن عجائب سيد الاستغفار، خاصة وأنه واحد من الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستغفار هو واحد من الأوامر الإلهية والتوجيهات النبوية التي اجتمعت عليها الشرائع فقد دعا نوح عليه السلام قومه إليه فقال:" فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ".
 

كأس الرابطة المصرية.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة اليوم
يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة الجونة في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والمحدد لها اليوم الخميس.
 

إبراهيم سعيد عبر تويتر: لابد من محاسبة أحمد مجاهد بعد فضيحة عقد كيروش
غرد نجم الكرة المصرية السابق،إبراهيم سعيد،عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا:لابد من محاسبة أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري السابق خصوصا بعد فضيحة عقد كارلوس كيروش.
 

بعد إصابته بمرض المانير.. عبد المجيد عبدالله يكشف موعد عودته لجمهوره
كشف الفنان عبد المجيد عبدالله موعد عودته لجمهوره  بحفلاته الساهرة، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، بوستر حفلته المُقبلة، ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 
 

وقائع غير مسبوقة.. مصطفى مراد فهمي ينتقد تنظيم أمم إفريقيا
قال المهندس مصطفى مراد فهمي الأمين العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا، يشهد قصورا كبيرة للغاية.
 

دعاء قيام الليل المستجاب.. 10 كلمات لا ترد في هذه الساعة
دعاء قيام الليل المستجاب .. الليل هو أفضل وقت جعله الله تبارك وتعالى للسكن والراحة، وخلاف ذلك فهو اختبار للعباد فمن أقام منه ولو دقائق كانت له حسنات ما يصعب حصرها، لذا يبحث البعض عن دعاء قيام الليل المستجاب.

 

في ذكراه| حسين رياض أصيب بالشلل خلال التصوير ومات أمام الكاميرا
تحل اليوم الخميس 13 يناير، ذكرى ميلاد الفنان حسين رياض ، الذى ولد بمثل هذا اليوم في عام 1897، ورحل عن عاملنا في 17 يوليو عام 1965، عن عمر يناهز 68 سنة، وقدم العديد من الأعمال الفنية التي تظل خالدة في ذاكرة السينما حتى ان لقبه البعض بـ "ابو السينما".
 

مضمون سورة العلق.. لماذا قال الله لرسوله اقرأ ورد النبي ما أنا بقارئ
مضمون سورة العلق.. تظل مضامين القرآن الكريم واحدة من أعجز الأمور التي تحدى الله تبارك وتعالى المنكرين له، والمشركين به، إلا أن مضمون سورة العلق، يظل من بين الأعجب.
 

ترشيحاتنا

فبركة صور وتهديد بالاغتصاب.. حنين وبسملة ترويان قصة ابتزازهما من خلال 7 أشخاص

انقطاع المياه عن 10 مناطق كبرى بالقاهرة| أماكن ومواعيد

آن الأوان.. مديحة كامل تترك الفن وترتدي الحجاب بسبب هذا المنام

أخبار التكنولوجيا| سعر ومواصفات هاتف هواوي Huawei P50 Pro في السعودية.. ميزة جديدة من واتساب تتعلق بطريقة تشغيل الرسائل الصوتية

أخبار الفن| أحدث ظهور لـ سميرة أحمد بعد شائعات وفاتها.. عودة عبد المجيد عبدالله

اكتشاف كوكب على شكل كرة ركبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

أول رد فعل من الكاف بشأن فضيحة أحداث مباراة تونس ومالي

قرار سريع من محمود الخطيب بعد إصابة أكرم توفيق

في واقعة مصرع أسرة بالساحل..الأب مات جالسا ممسكا بعكازه.. والزوجة والابنة"كانوا نايمين"

حاول الهرب بين أسطح المنازل.. القصة الكاملة لمحام ذبح زوجته في الدقهلية: "قتلت مراتي"

كوبري خاص.. استجابة فورية من الرئيس السيسي بعد حادث أشمون المنوفية

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني

القرض المحرم.. دار الإفتاء تكشف عن معاملة بنكية لا تجوز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

فيديو

اتهام منة شلبي بـ العنصرية.. ممرضتان لرعاية والدتها في أزمة |فيديوجراف

لأول مرة في التاريخ.. زراعة قلب خنزير بجسد مريض في أمريكا |فيديوجراف

فيديو جراف.. تفاصيل مشادة كيروش مع مشجع بعد هزيمة نيجيريا

فيديو جراف.. ماذا قالت الفنانة نور عن كواليس حياتها الشخصية وأولادها

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

اﻟﻤﺰﻳﺪ