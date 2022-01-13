حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 948 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. دعاء قيام الليل المستجاب.. 10 كلمات لا ترد في هذه الساعة

الصحة: تسجيل 948 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 28 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 845 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 329802 حتى اليوم.



بيراميدز يفاوض مدافع الزمالك .. واللاعب يرفض العرض

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc أن نادي بيراميدز فتح خط مفاوضات قوي مع محمد عبد الغني مدافع فريق الزمالك لضمه إلى صفوف الفريق في يناير المقبل.



عجائب سيد الاستغفار.. كلمات توجب لك الجنة رددها الآن

عجائب سيد الاستغفار.. يبحث كثير من الناس عن عجائب سيد الاستغفار، خاصة وأنه واحد من الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستغفار هو واحد من الأوامر الإلهية والتوجيهات النبوية التي اجتمعت عليها الشرائع فقد دعا نوح عليه السلام قومه إليه فقال:" فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ".



كأس الرابطة المصرية.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة اليوم

يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة الجونة في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والمحدد لها اليوم الخميس.



إبراهيم سعيد عبر تويتر: لابد من محاسبة أحمد مجاهد بعد فضيحة عقد كيروش

غرد نجم الكرة المصرية السابق،إبراهيم سعيد،عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا:لابد من محاسبة أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري السابق خصوصا بعد فضيحة عقد كارلوس كيروش.



بعد إصابته بمرض المانير.. عبد المجيد عبدالله يكشف موعد عودته لجمهوره

كشف الفنان عبد المجيد عبدالله موعد عودته لجمهوره بحفلاته الساهرة، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، بوستر حفلته المُقبلة، ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.



وقائع غير مسبوقة.. مصطفى مراد فهمي ينتقد تنظيم أمم إفريقيا

قال المهندس مصطفى مراد فهمي الأمين العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا، يشهد قصورا كبيرة للغاية.



دعاء قيام الليل المستجاب.. 10 كلمات لا ترد في هذه الساعة

دعاء قيام الليل المستجاب .. الليل هو أفضل وقت جعله الله تبارك وتعالى للسكن والراحة، وخلاف ذلك فهو اختبار للعباد فمن أقام منه ولو دقائق كانت له حسنات ما يصعب حصرها، لذا يبحث البعض عن دعاء قيام الليل المستجاب.

في ذكراه| حسين رياض أصيب بالشلل خلال التصوير ومات أمام الكاميرا

تحل اليوم الخميس 13 يناير، ذكرى ميلاد الفنان حسين رياض ، الذى ولد بمثل هذا اليوم في عام 1897، ورحل عن عاملنا في 17 يوليو عام 1965، عن عمر يناهز 68 سنة، وقدم العديد من الأعمال الفنية التي تظل خالدة في ذاكرة السينما حتى ان لقبه البعض بـ "ابو السينما".



مضمون سورة العلق.. لماذا قال الله لرسوله اقرأ ورد النبي ما أنا بقارئ

مضمون سورة العلق.. تظل مضامين القرآن الكريم واحدة من أعجز الأمور التي تحدى الله تبارك وتعالى المنكرين له، والمشركين به، إلا أن مضمون سورة العلق، يظل من بين الأعجب.

