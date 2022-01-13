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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 عادات غذائية لفقدان الوزن بشكل واضح

انقاص الوزن
انقاص الوزن

إن  فقدان الوزن أو التخلص من الكيلوجرامات الزائدة من الجسم له فوائد هائلة تتراوح بين تحسين المظهر وصولا لتعزيز الصحة العامة والمناعة. 

ومع ذلك ، لا ينجح الكثيرون في الوصول إلى الوزن الأمثل..  إليك 7 عادات غذائية تحتاج إلى ممارستها وفقا لموقع هيلث:

1-زيادة تناول البروتين

زد من تناولك للبروتين بشكل يومي،حيث  تعتبر الكمية المناسبة من البروتين ضرورية للغاية للحفاظ على قوتك الأساسية وكتلة عضلاتك أثناء فقدان الوزن الزائد. لكن لا ينصح باتباع  نظام غذائي غني بالبروتين على المدى الطويل. 

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القواعد الخمسة لفطور صحي يساعد على إنقاص الوزن

2-زيادة الألياف

يجب على الذكور والإناث البالغين تناول 38 جرامًا و 25 جرامًا من الألياف يوميًا.

3-تناول الماء قبل الوجبات

 غالبًا ما ننسى تناول الماء و يجب تناول 3-4 لترات من الماء قبل الأكل.

4- التقليل من الكربوهيدرات

 تقليل الكربوهيدرات ينظم التكوين العام للجسم بشكل صحيح. 

ية ممكنة لخطة NHS لفقدان الوزن من خلال 12 نصيحة للنظام الغذائي والتمارين الرياضية.

5- لا تفوت وجبة الإفطار

لن يساعدك تخطي وجبة الإفطار على إنقاص الوزن. قد تفوتك العناصر الغذائية الأساسية وقد ينتهي بك الأمر بتناول المزيد من الوجبات الخفيفة على مدار اليوم لأنك تشعر بالجوع.

تحقق من وصفات الإفطار الصحية

6- تناول وجبات منتظمة


يساعد تناول الطعام في أوقات منتظمة خلال اليوم على حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع. كما أنه يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة من الأطعمة الغنية بالدهون والسكر.

7. استخدام أطباق أصغر
 

يمكن أن يساعدك استخدام أطباق أصغر في تناول كميات أصغر. قد تتمكن من التعود تدريجيًا على تناول كميات أصغر دون الشعور بالجوع. 

يستغرق الأمر حوالي 20 دقيقة حتى تخبر المعدة الدماغ بأنها ممتلئة ، لذا تناول الطعام ببطء وتوقف عن الأكل قبل أن تشعر بالشبع.

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