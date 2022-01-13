محافظ بورسعيد: تشكيل فريق عمل لبحث آليات توفير فرص عمل لشباب المحافظة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا، فى إطار خطة المحافظة لفتح مجالات جديدة ومختلفة تعمل على توفير المزيد من فرص العمل للشباب من أبناء بورسعيد.

جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ومدير جهاز تشغيل شباب الخريجين، ومدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية وعدد من الجهات التنفيذية ببورسعيد.

وفى بداية اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد مع مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، مستجدات العمل بالجهاز ومعدلات الوظائف التى يتم توفيرها من خلال جهاز تشغيل شباب الخريجين والذي يوفر مختلف الوظائف للشباب عبر التواصل مع كافة المؤسسات داخل محافظة بورسعيد، وكذلك تم الاستماع لمعدلات الوظائف المعلن عنها وأعداد المتقدمين لها و أعداد الشباب الذين تم تعيينهم بالفعل من خلال جهاز تشغيل شباب الخريجين.

وفى نفس السياق، استمع محافظ بورسعيد لجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببورسعيد في التواصل مع الشباب وتمكينهم لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لاستعراض آراء ومقترحات تطوير أسلوب العمل بما يحقق أهداف المحافظة لتوفير الوظائف المختلفة لأبناء بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة تشكيل فريق عمل يبدأ أعماله من اليوم، وذلك لبحث ودراسة ٱليات توفير فرص عمل ووظائف فى مختلف القطاعات وتتناسب مع جميع المؤهلات الدراسية للشباب، مؤكدا أهمية الإبداع والابتكار والابتعاد عن الطرق النمطية لخدمة أبناء بورسعيد وتوفير حياة كريمة للشباب تؤهلهم لقيادة المستقبل.

وأشار أنه سيتم الإعلان عن نتائج أعمال اللجنة المشكلة فى كافة الوسائل الإعلامية حتى يتثنى لجميع الشباب الحصول على الفرصة المناسبة لهم فى الوظائف وتحقق طموحاتهم نحو مستقبل أفضل، ويتكون فريق العمل من مدير جهاز شباب الخريجين، وإدارة التحول الرقمي والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب ببورسعيد ومؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، ومسؤول فى القطاع الصناعي بجنوب بورسعيد، ووجه محافظ بورسعيد الشكر لمدير جهاز شباب الخريجين على الجهود المتواصلة فيما يتعلق بالإعلان عن الوظائف للشباب والتواصل معهم.