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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف| مسلسلات جديدة.. قائمة دراما رمضان 2022

مسلسلات رمضان ٢٠٢٢
مسلسلات رمضان ٢٠٢٢

بدأ الاستعداد للمارثون الرمضان لعام ٢٠٢٢، ودخل عدد من الأعمال إلى لوكيشنات التصوير، للانتهاء مبكرا من أعمالهم، فيما يقوم عدد آخر بالتحضيرات النهائية ليلحقوا بمن بدأوا، وأعلن عدد من النجوم عن الأعمال التي يشاركون بها في رمضان 2022.

مسلسلات رمضان 2022

أسابيع قليلة ويهل شهر رمضان حيث ينتظر الكثيرين من المشاهدين الاعمال الدرامية والمسلسلات التي تعرض خلال الشهر حيث يشارك العديد من الفنانين في دراما رمضان ومن أبرزهم أحمد السقا ومنى زكي ومحمد رمضان ويسرا وغيرهم.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول القائمة المبدئية لدراما رمضان 2022.

مسلسلات رمضان مسلسلات 2022 دراما رمضان 2022 موسم رمضان 2022

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