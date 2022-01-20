شهيد الشهامة.. مقتل سائق استجاب لـ شاب ادعى مرض والديه في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة ملابسات العثور على جثة مهشمة الرأس لسائق في شركة توزيع في منطقة أوسيم ـحيث تبين أن عاطلا إنهال على رأسه بقطعة حديدية للاستيلاء على سيارته.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة في نطاق دائرة قسم شرطة أوسيم، وبالانتقال تبين أن الجثة لشخص يدعى عمر.ع، 57 سنة، سائق، وبالفحص تبين إصابته بتهشم في عظام الجمجمة، وكشفت التحريات أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة، وأضافت التحريات بأنه أثناء سير المجني عليه استوقفه المتهم وطلب منه مساعدته حيث أن والده ووالدته في حالة صحية صعبة، ويريد أن يقوم بتوصيلهما إلى أقرب مستشفى، وتابعت التحريات أن المجني عليه لم يتردد كثيرا، بل وافق على الفور، وفي طريقهما لإنقاذ والدي المتهم، وقبل دخول المنطقة السكنية طلب المتهم من المجني عليه النزول من السيارة حيث اقتربا من المنزل، وبمجرد نزول المجني عليه انهال المتهم عليه بقطعة حديد ولم يتركه حتى تأكد من وفاته، وقام المتهم بسرقة السيارة.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بصحتها، وأضاف بأنه كان يريد سرقته فقط ولم يتعمد قتله، وأرشد المتهم عن الأداة المستخدمة في الواقعة، كما تم ضبط سيارة الشركة التي يعمل بها المجني عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس المتهم بقتل بودي جارد وتقطيعه في 6 أكتوبر

وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة في الجيزة، بحبس مقاول 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل صديقه وتقطيع جثته لأشلاء في مدينة 6 أكتوبر.



وقال المتهم خلال مناقشة فريق البحث بقيادة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر له أنه يعمل مقاول وتعرف على المجني عليه الذي يعمل "بودي جارد" منذ قرابة عامين وكان الأخير يتردد عليه كثيرا في شقته بأكتوبر إلا أنه في الفترة الأخيرة أقام معه بشكل دائم بعدما تشاجر مع زوجته وطلب منه استضافته في شقته.

وأكمل المتهم أن المجني عليه كان سيئ الخلق ويقوم بعدة أفعال يرفضها حيث كان يتعاطى المواد المخدرة ويتناول الخمور إضافة إلى تردد فتيات عليه في شقته وهو ما كان يرفضه المتهم الذي اكتشف ان منزله تحول إلى "وكر" لكنه كان يخشى مطالبة المجني عليه بالرحيل خوفا منه نظرا لأنه بودي جارد قوي البنية.



وعن يوم الجريمة قال المتهم : نشبت بينه وبين المجني عليه مشاجرة فقررت التخلص منه وغافلته وانهلت على جسده بالطعنات مرددا: "خدته على خوانة" حتى سقط غارقا في دمائه وفارق الحياة.

استكمل المتهم أنه كان لا يعرف كيفية التخلص من جثة صديقه فقام بحمله ووضعه داخل البانيو في الحمام حتى يفكر في حل وتركه لمدة يومين ومع بداية انتشار رائحة كريهة للجثة قفزت الى ذهنه فكرة تقطيعها لأجزاء حتى يتمكن من إلقاءها بدلا من حمل الجثة بالكامل فاستأجر صاروخ كهرباء وعاد إلى الشقة وقام بتقطيع الجثة وفصل الذراعين والرجلين وكفي اليد عن الجذع ووضع الأشلاء داخل الثلاجة وتمكن من التخلص من جزء منها في مكان لتجميع القمامة وجزء أخر في قطعة أرض فضاء والمتبقي القاه في شقة مهجورة .

التحريات في العثور على اشلاء ادمية بـ أكتوبر

تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة من خلال فحص علاقات المجني عليه والاماكن التي يتردد عليها والاستعانة بالتقنيات الحديثة انتهت الى تحديد هوية المتهم فتراس المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أول أكتوبر قوة امنية نجحت في القبض على المتهم الذي اعترف فور مواجهته وارشد عن متعلقات المجني عليه التي اخفاها في شقته.



تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بتاريخ (15) الجارى بالعثور على (2) كيس بلاستيك (بنقطة لتجميع مخلفات القمامة) وبداخلهم أجزاء آدمية (ذراع - كف يد)، وبتاريخ (16) الجارى تم العثور على أجزاء آدمية (ساقين) داخل كيس بلاستيك بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم.



تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية في الجيزة تحت قيادة اللواء مدحت اروس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (حاصل على ليسانس – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، كما توصلت التحريات إلى وجود خلافات بين المجنى عليه وزوجته ترك على أثرها منزل الزوجية والإقامة رفقة صديقه (بدون عمل – له معلومات جنائية) بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر وأن الأخير وراء إرتكاب الواقعة .



وعقب تقنين الإجراءات ترأس المقدم اسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر أول قوة أمنية استهدفت المتهم ونجحت في القاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه والمجنى عليه من متعاطى المواد المخدرة ومُنذ حوالى أسبوع حال تواجدهما بالشقة بمفردهما حدث بينهما خلاف تطور لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين"، فأحدث إصابته بعدة طعنات بالصدر فأودى بحياته.



وأضاف أنه عقب ذلك قام بوضع جثة المجنى عليه بدورة المياه وتركها لمدة يومين، واستأجر صاروخ حديدى وقام بتقطيعها لأجزاء وإلقائها بأماكن متفرقة بدائرة القسم، واستولى على (هاتفه المحمول، حقيبة يده وبداخلها متعلقاته الشخصية)، كما أرشد عن (الأداة المستخدمة، متعلقات المجنى عليه، حقيبة سفر مدممة)، كما أرشد على جزء من باقى الجسم بإحدى الشقق المهجورة بدائرة القسم.