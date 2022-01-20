عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد ضد برينتفورد.. رانجنيك يعلق على غضب كريستيانو رونالدو

رونالدو - رانجنيك
رونالدو - رانجنيك

علق رالف رانجنيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على غضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق، بسبب استبداله خلال مواجهة برينتفورد، التي أقيمت أمس الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

وشهدت المباراة قيام رالف رانجنيك  بإخراج رونالدو واستبداله بـ هاري ماجواير في الدقيقة 71، ما أثار حفيظة رونالدو الذي بدا غاضبًا للغاية من ذلك القرار.

 

وقال رانجنيك في تصريحات صحفية عقب المباراة: غضب رونالدو بسبب استبداله أمام برينتفورد أمر طبيعي، لأنه يريد التسجيل".

 

تابع:" استبدال رونالدو بسبب عودتة من إصابة بسيطة، ونحن نحتاجه في المباراة القادمة.

 

وفاز فريق مانشستر يونايتد على برينتفورد بثلاثة أهداف في مقابل هدف، في المباراة أقيمت على ملعب جريفين بارك.

 

أنطوني إيلانجا كان البادئ بالتسجيل لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 55، بعد تلقيه كرة عرضية من فريد، ليقوم بتهيئتها ثم تسديدها في شباك برينتفورد ببراعة.

 

وفي الدقيقة 62، سجل ماسون جرينوود الهدف الثاني لـ مانشستر يونايتد بعدما هيأ كريستيانو رونالدو الكرة لـ برونو فيرنانديز، الذي انطلق بسرعته ليمرر الكرة بدوره لـ ماسون ليضعها في الشباك معلنًا.

 

وقام المدرب رالف رانجيك باستبدال كريستيانو رونالدو في الدقيقة 71 وإشراك هاري ماجواير بدلًا منه، ما أثار غضب اللاعب البرتغالي الذي أبدى غضبه ودهشته من إخراجه.

 

وأكد ماركوس راشفورد انتصار مانشستر يونايتد بتسجيله الهدف الثالث لـ مانشستر يونايتد بتسديدة قوية  بيمناه في الشباك في الدقيقة 77.

 

وسجل إيفان توناي هدف حفظ ماء الوجه لـ برينتفورد في الدقيقة 85.

 

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 35 في المركز السابع، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر. 

رانجنيك مانشستر يونايتد برينتفورد رونالدو كريستيانو رونالدو

ترشيحاتنا

كان 2021.. حالة وحيدة لمواجهة منتخبي مصر والجزائر بدور الـ 16

أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 20 يناير 2022

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي

بطلها لاعب أرسنال.. الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا فى أزمة مراهنات

تباين أداء مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات اليوم

ننشر أسماء المدارس الدولية الجديدة المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

الخميس اجازة بمناسبة عيد الشرطة بدلا من الثلاثاء

عوض تاج الدين يكشف حقيقة تغيير نظام الدراسة في المدارس والجامعات

توجيهات رئاسية لتقليل الكثافات.. أستاذ فيروسات يحدد موعد تراجع الإصابات

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في إنقلاب سيارة بأسيوط

الكلام ده عيب.. شوبير يحسم الجدل بشأن مفاوضات الأهلي مع تريزيجيه

مرتضى منصور يعلن تكفل نادي الزمالك بعلاج أشرف قاسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

المتهم بقتل روان الحسيني يجرى المعاينة التصويرية في دسوق بكفر الشيخ|شاهد

فيديو

ماذا قدمت سليمة موكانسانغا أول حكمة في تاريخ كأس أمم إفريقيا للرجال .. فيديوجراف

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

زيجات صلاح ذو الفقار وسر وفاته المفاجئة وقصة دخوله الفن بالصدفة "فيديو"

أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ