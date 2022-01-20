مانشستر يونايتد ضد برينتفورد.. رانجنيك يعلق على غضب كريستيانو رونالدو

علق رالف رانجنيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على غضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق، بسبب استبداله خلال مواجهة برينتفورد، التي أقيمت أمس الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة قيام رالف رانجنيك بإخراج رونالدو واستبداله بـ هاري ماجواير في الدقيقة 71، ما أثار حفيظة رونالدو الذي بدا غاضبًا للغاية من ذلك القرار.

وقال رانجنيك في تصريحات صحفية عقب المباراة: غضب رونالدو بسبب استبداله أمام برينتفورد أمر طبيعي، لأنه يريد التسجيل".

تابع:" استبدال رونالدو بسبب عودتة من إصابة بسيطة، ونحن نحتاجه في المباراة القادمة.

وفاز فريق مانشستر يونايتد على برينتفورد بثلاثة أهداف في مقابل هدف، في المباراة أقيمت على ملعب جريفين بارك.

أنطوني إيلانجا كان البادئ بالتسجيل لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 55، بعد تلقيه كرة عرضية من فريد، ليقوم بتهيئتها ثم تسديدها في شباك برينتفورد ببراعة.

وفي الدقيقة 62، سجل ماسون جرينوود الهدف الثاني لـ مانشستر يونايتد بعدما هيأ كريستيانو رونالدو الكرة لـ برونو فيرنانديز، الذي انطلق بسرعته ليمرر الكرة بدوره لـ ماسون ليضعها في الشباك معلنًا.

وقام المدرب رالف رانجيك باستبدال كريستيانو رونالدو في الدقيقة 71 وإشراك هاري ماجواير بدلًا منه، ما أثار غضب اللاعب البرتغالي الذي أبدى غضبه ودهشته من إخراجه.

وأكد ماركوس راشفورد انتصار مانشستر يونايتد بتسجيله الهدف الثالث لـ مانشستر يونايتد بتسديدة قوية بيمناه في الشباك في الدقيقة 77.

وسجل إيفان توناي هدف حفظ ماء الوجه لـ برينتفورد في الدقيقة 85.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 35 في المركز السابع، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.