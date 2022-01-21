4 طرق و 8 كباري.. محور الفريق العصار نقلة نوعية بشرق القاهرة

شهدت محافظة القاهرة نقلة نوعية في مجال الطرق والكباري خاصة منطقة شرق العاصمة ، أبرز تلك المحاور محور الفريق العصار ، ضمن شبكة طرق ومحاور لفك الاختناقات المرورية التي كانت تؤرق شرق العاصمة.
وفيما يلي يرصد صدى البلد أبرز المعلومات عن محور الفريق العصار:
- على مسافة 18 كم
-شمل تطوير 4 طرق وإنشاء 8 كباري، وذلك على النحو التالي:
1- تطوير شارع أبو بكر الصديق:
تم تطوير وتوسعة الشارع بطول ٣,٢ كم وعرض ٦٠ م؛ ليصبح ٦ حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من ٣ حارات مرورية.
2- تطوير شارع ابن الحكم:
تم تطوير الطريق في المسافة بين ميدان التجنيد حتى كوبري المطرية، بواقع ٥ حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من ٣ حارات مرورية، وذلك بطول ٢,٥ كم وعرض ٣٤ م؛ بهدف إلى ربط مصر الجديدة بمحور تحيا مصر.
3- تطوير شارع الكابلات:
تم تطويره بطول ٤ كم وعرض ٢٤ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية بدلًا من حارتين مروريتين، ويهدف إلى ربط مصر الجديدة بمحور تحيا مصر.
4- تطوير شارع ترعة الإسماعيلية:
تمت توسعة الطريق ليصبح بعرض ٢٤ م، ويربط مصر الجديدة بمحور تحيا مصر.
أما عن الكباري فجاءت كما يلي :
1- إنشاء كوبري ألماظة:
يمتد بطول ٣٨٥ م وعرض ١٦ م ، ويتكون من اتجاه واحد بواقع ٣ حارات مرورية،
2- إنشاء كوبري ميدان سفير:
يمتد بطول ٣٨٥ م وعرض ٢٦ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية.
3- إنشاء كوبري ميدان المحكمة:
يمتد بطول ٣٨٠ م وعرض ٢٦ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية.
4- إنشاء كوبري ميدان بن الحكم:
يمتد الكوبري في اتجاهين بواقع ٣ حارات مرورية لكل اتجاه.
5- إنشاء كوبري ميدان الحلمية:
يمتد بطول ٤٦٠ م وعرض ٢٠ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية.
6- إنشاء كوبري ميدان المطرية:
يتكون الكوبري من مستويين، كل مستوى يضم اتجاهًا يتكون من ٣ حارات مرورية.
الكوبري الأول: بطول ٦٥٠ م وعرض ١٠ م، للقادم من مصر الجديدة متجهًا إلى محور شبرا / بنها، والقادم من مصر الجديدة متجهًا إلى محور تحيا مصر.
الكوبري الثاني: بطول ٨٥٠ م وعرض ١٢ م، للقادم من محور تحيا مصر متجهًا إلى مصر الجديدة، والقادم من محور شبرا / بنها متجهًا إلى مصر الجديدة.
7- إنشاء كوبري تقاطع شارع الكابلات مع شارع عمر المختار:
يمتد بطول ٥٠٠ م وعرض ١٨ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية.
8- إنشاء كوبري ميدان الأميرية:
يمتد بطول ٦٥٠ م وعرض ١٠ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية