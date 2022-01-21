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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

4 طرق و 8 كباري.. محور الفريق العصار نقلة نوعية بشرق القاهرة

محور العصار
محور العصار

شهدت محافظة القاهرة نقلة نوعية في مجال الطرق والكباري خاصة منطقة شرق العاصمة ، أبرز تلك المحاور محور الفريق العصار ، ضمن شبكة طرق ومحاور لفك الاختناقات المرورية التي كانت تؤرق شرق العاصمة.

وفيما يلي يرصد صدى البلد أبرز المعلومات عن محور الفريق العصار:

- على مسافة 18 كم

-شمل تطوير 4 طرق وإنشاء 8 كباري، وذلك على النحو التالي:

1- تطوير شارع أبو بكر الصديق:

تم تطوير وتوسعة الشارع بطول ٣,٢ كم وعرض ٦٠ م؛ ليصبح ٦ حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من ٣ حارات مرورية.

2- تطوير شارع ابن الحكم:

تم تطوير الطريق في المسافة بين ميدان التجنيد حتى كوبري المطرية، بواقع ٥ حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من ٣ حارات مرورية، وذلك بطول ٢,٥ كم وعرض ٣٤ م؛ بهدف إلى ربط مصر الجديدة بمحور تحيا مصر.

3- تطوير شارع الكابلات:

تم تطويره بطول ٤ كم وعرض ٢٤ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية بدلًا من حارتين مروريتين، ويهدف إلى ربط مصر الجديدة بمحور تحيا مصر.

4- تطوير شارع ترعة الإسماعيلية:

تمت توسعة الطريق ليصبح بعرض ٢٤ م، ويربط مصر الجديدة بمحور تحيا مصر.

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أما عن الكباري فجاءت كما يلي : 

1- إنشاء كوبري ألماظة:

يمتد بطول ٣٨٥ م وعرض ١٦ م ، ويتكون من اتجاه واحد بواقع ٣ حارات مرورية،

2- إنشاء كوبري ميدان سفير:

يمتد بطول ٣٨٥ م وعرض ٢٦ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية.

3- إنشاء كوبري ميدان المحكمة:

يمتد بطول ٣٨٠ م وعرض ٢٦ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية.

4- إنشاء كوبري ميدان بن الحكم:

يمتد الكوبري في اتجاهين بواقع ٣ حارات مرورية لكل اتجاه.

5- إنشاء كوبري ميدان الحلمية:

يمتد بطول ٤٦٠ م وعرض ٢٠ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية.

6- إنشاء كوبري ميدان المطرية:

يتكون الكوبري من مستويين، كل مستوى يضم اتجاهًا يتكون من ٣ حارات مرورية.

الكوبري الأول: بطول ٦٥٠ م وعرض ١٠ م، للقادم من مصر الجديدة متجهًا إلى محور شبرا / بنها، والقادم من مصر الجديدة متجهًا إلى محور تحيا مصر.

الكوبري الثاني: بطول ٨٥٠ م وعرض ١٢ م، للقادم من محور تحيا مصر متجهًا إلى مصر الجديدة، والقادم من محور شبرا / بنها متجهًا إلى مصر الجديدة.

7- إنشاء كوبري تقاطع شارع الكابلات مع شارع عمر المختار:

يمتد بطول ٥٠٠ م وعرض ١٨ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية.

8- إنشاء كوبري ميدان الأميرية:

يمتد بطول ٦٥٠ م وعرض ١٠ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية

القاهرة الطرق والكباري محور الفريق العصار الاختناقات المرورية كوبري ألماظة كوبري ميدان المحكمة كوبري ميدان الحلمية ميدان المطرية

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