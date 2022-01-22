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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد وفاة والدها به.. دكتورة مهرة لطفي تتحدث عن مادة سامة بالدم 

أحمد لطفي الهرموزي
أحمد لطفي الهرموزي

تحدثت الدكتورة الإماراتية مهرة لطفي، المتخصصة في الخلايا الجذعية، والحاصلة على لقب سفيرة الخلايا الجذعية من الأمم المتحدة، عن مرض تسمم الدم، وذلك بعد وفاة والدها أحمد لطفي الهرموزي بهذا المرض قبل يومان.

وقالت مهرة في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن السبب الرئيسي لوفاة والدها هو مادة سامة في الدم، اسمها ethylene glycol، تم العثور عليها في دم المريض، والتي تسببت في فشل جميع أعضاء الجسم، بدأت بتسمم وفشل الكبد، إلى جانب أعراض آخرى منها فشل الكلى، واعتلال الدماغ الكبدي، ما أدى إلى الغيبوبة وتجمع السموم في الجسم وانتفاخه، ثم أخيرا توقف القلب والتخثر داخل الأوعية الدموية المنتشر DIC.

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وأوضحت دكتورة الخلايا الجذعية، أن تسمم الكبد هو تلف يصيب الكبد نتيجة تعرضه لبعض المواد الكيميائية أو السموم، والتي قد تدخل إليه نتيجة أمور، أبرزها تناول أنواع معينة من الأدوية.

وتابعت أن الكبد أحد الأعضاء الداخلية التي تلعب دورا مهما في تنقية الجسم من السموم، حيث يعمل الكبد على تخليص الدم من المواد السامة والفضلات، إلا أنه خلال هذه العملية، قد تصاب أنسجة الكبد بتورم والتهاب، وإذا استمرت هذه المواد السامة بالدخول إلى الكبد لفترات طويلة وبانتظام فقد تؤدي إلى تسمم الكبد وأعراض آخرى تؤدي إلى الوفاة.

الكبد الامارات الخلايا الجذعية الأوعية الدموية تسمم الدم

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