بعد وفاة والدها به.. دكتورة مهرة لطفي تتحدث عن مادة سامة بالدم 

تحدثت الدكتورة الإماراتية مهرة لطفي، المتخصصة في الخلايا الجذعية، والحاصلة على لقب سفيرة الخلايا الجذعية من الأمم المتحدة، عن مرض تسمم الدم، وذلك بعد وفاة والدها أحمد لطفي الهرموزي بهذا المرض قبل يومان.

وقالت مهرة في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن السبب الرئيسي لوفاة والدها هو مادة سامة في الدم، اسمها ethylene glycol، تم العثور عليها في دم المريض، والتي تسببت في فشل جميع أعضاء الجسم، بدأت بتسمم وفشل الكبد، إلى جانب أعراض آخرى منها فشل الكلى، واعتلال الدماغ الكبدي، ما أدى إلى الغيبوبة وتجمع السموم في الجسم وانتفاخه، ثم أخيرا توقف القلب والتخثر داخل الأوعية الدموية المنتشر DIC.

وأوضحت دكتورة الخلايا الجذعية، أن تسمم الكبد هو تلف يصيب الكبد نتيجة تعرضه لبعض المواد الكيميائية أو السموم، والتي قد تدخل إليه نتيجة أمور، أبرزها تناول أنواع معينة من الأدوية.