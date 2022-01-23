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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

23 يناير ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج

الأبراج
الأبراج

يحتفل مواليد  23 يناير، اليوم بيوم ميلادهم وتكشف الأبراج شخصية مواليد هذا اليوم انه فريد من نوعه رائع من الخارج.

على الرغم من أنها شخصية يمكن أن تبدو مغرورة إلى حد ما ، إلا أنها أرواح كريمة.  وروحيًا وذكيًا ، يبدو أن هؤلاء  والنساء المحبين للمرح يمتلكون كل شيء .

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 22- 1- 2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

مواليد اليوم  الاحد 23 كانون  الثاني يناير من برج  الدلو 

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح  أن مولود اليوم من برج  الدلو يُحب التواجد في علاقة عاطفية مع شريك يُضيف القيمة والأمور الجيدة إلى حياته، وكما أنّه لا يُحب الشريك كثير الغيرة. يُحب خوض المحادثات المُختلفة مع شريكه؛ خصوصاً المحادثات التي تزيد من ثقافة ومعلومات الطرفين. يُخبر شريكه بأموره السريّة والخاصّة والتي لا يُخبر بها الآخرون عادةً؛ مثل الأمور التي تجعله ضعيفاً، وقصص الطفولة. يُحب قضاء الوقت مع شريكه وبالقرب منه؛ فعندما يفعل ذلك يعتبره شخصاً مميزاً. يقول الكثير من كلام الغزل والحب لشريكه. يُقدّم كل ما يملك من الحب لشريكه بطرق مميزة وفريدة، ويسعى لإرضائِه عاطفياً ضيف الكثير من المرح والمُتعة إلى العلاقة العاطفية؛ فهو مليء بالحيوية والمفآجات.

 

شخصية اليوم في علم الأرقام.. 

 

من جانبها كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، إذا كنت مولودا في يوم 23 يناير فإن ذلك يعني أنك جريء وسريع البديهة ويقظ الذهن.. لديك قوة سحر وروح شجاعة، لكنك تميل للتشتت والتسرع، وقد تكون بحاجة لدراسة مواقفك قبل أن تتحرك.


نصيحة: 

 

عام ٢٠٢٢ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.

الأبراج شخصية مواليد هذا اليوم برج الدلو الدلو مولود اليوم من برج الدلو

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