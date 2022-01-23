عميد آداب القاهرة: لا مجال لاستكمال امتحانات الفصل الدراسى الأول أونلاين

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن صعوبة استكمال امتحانات الفصل الدراسى الأول أونلاين بدلا من الحضورى مع زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا.

وقال الدكتور شريف شاهين في تصريح لصدى البلد إنه لا مجال لاستكمال امتحانات الفصل الدراسى الأول أونلاين، مؤكدا أن الكلية تقوم بأعمال التطهير والتطعيم بشكل مستمر للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وفى نفس السياق كانت أصدرت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، قرارا باستكمال كافة امتحانات الفصل الدراسى الأول العام الجامعى 2021-2022 أونلاين على المنصة الإلكترونية، وذلك نظرا لارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وحرصا على سلامة وصحة الطلاب.

على الجانب الأخر ، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ تواصل كليات جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول، والالتزام بنظام الأسئلة الموضوعية.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا تتابع سير الامتحانات وتنفذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية للتأكد من ملاءمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ومستوى الطلاب.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى التزام كليات الجامعة ومعاهدها بتنفيذ وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد من خلال ارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية، مؤكدًا التزام طلاب الجامعة بالإجراءات الاحترازية وإظهار بطاقات التطعيم أثناء دخولهم، وذلك بعد حملات التوعية بالجامعة بأهمية الحصول على اللقاح.