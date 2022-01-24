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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تتحدى آبل بهاتف Pixel 6a للفئة المتوسطة.. تفاصيل

جوجل تتحدى آبل بهاتف
جوجل تتحدى آبل بهاتف Pixel 6a للفئة المتوسطة

تعتزم شركة جوجل الأمريكية إطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة من فئة Pixel a وسيكون الهاتف ضمن أفضل هواتف الأندرويد في الكاميرا إضافة إلى سعر مناسب وأداء قوى.

وبحسب موقع Notebookcheck فإن جوجل ستصدر الهاتف تحت اسم Pixel 6a وسيتم الإعلان عنه رسميا خلال فصل الربيع ليصل الأسواق تقريبا في نفس الوقت الذى سيتم فيه إطلاق هاتف آيفون iPhone SE 3 القادم من شركة آبل.

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كما أنه من المتوقع أن يقترن صدور هاتف Pixel 6a مع إطلاق ساعة جوجل الذكية القادمة Pixel Watch ، وسيعمل هاتف جوجل بمعالج من نوع Google Tensor من تصنيع الشركة نفسها مع أداء قوى وسريع . 

وسيقدم هاتف جوجل  Pixel 6a كاميرا خلفية مزدوجة ، مع فلاش LED. بالإضافة إلى مستشعرات من نوع  IMX355 و IMX363 وIMX386  ، من تصنيع شركة سونى اليابانية حيث ستكون الكاميرات مزيجمن هواتف Pixel 5 و Pixel 6.  

وسيأتى هاتف جوجل  Pixel 6a  بشاشة من نوع OLED مقاس 2400 × 1080 ، مقاس 6.62 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع نوتش للكاميرا الأمامية، و شاشة مسطحة أكثر بروزا عند الحواف، وزجاج للحماية من نوع Gorilla Glass Victus، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

جوجل آبل هاتف Pixel 6a مواصفات هاتف Pixel 6a أفضل هواتف الأندرويد هاتف آيفون iPhone SE 3

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