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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا شيحا توجه رسالة دعم لـ منى ذكي وإياد نصار:فيلم شيق وصعب جدا

صدى البلد

وجهت الفنانة هنا شيحا  رسالة دعم للفنانة مني زكي و اياد نصار  وذلك دعما لهما بعد الجدال الذي أثر حولهما الفترة الأخيرة بسبب فيلم أصحاب ولا أعز.

 

و نشرت هنا شيحا  بوستر الفيلم عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام ،  و علقت قائلة : فيلم شيق جدا و صعب جدا ، اغلب الاحداث تدور في لوكيشن واحد و هذا صعب جدا في اخراجة يعتمد علي ممثلين متقنين و مميزين برافو مني ذكي و اياد نصار .

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وتصدر فيلم أصحاب ولا أعز قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفلكس بعد طرحه بساعات قليلة.

 

وتمكن فيلم أصحاب ولا أعز من تصدر القائمة التى تضم أعلى 10 أعمال مشاهدة فى مصر، متفوقاً على عدد من الأعمال الأجنبية، رغم حالة الجدل التى صاحبت عرض العمل بسبب بعض المشاهد التى ضمها.

 

فيلم أصحاب ولا أعز يعد من أحدث النسخ للفيلم الشهير Perfect Strangers، الذى قدم منه على مدار السنوات الست سنوات الماضية العديد من النسخ ، جاء العربية أخرهم، وسط حماس وترقب من المشاهدين العرب لهذه النسخة .

 

فيلم أصحاب ولا أعز هو إنتاج عربى مشترك بين مصر ولبنان والإمارات ، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم المصرية منى زكي والفنان الأردني إياد نصار، ومن لبنان كل من عادل كرم المذيع الشهير، دياموند بو عبود وجورج خباز وهو ملحن موسيقى شهير ، والمخرجة ناديم لبكي.

أصحاب ولا أعز فيلم اصحاب و لا اعز أخبار مني ذكي اياد نصار ابطال فيلم اصحاب ولا اعز

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