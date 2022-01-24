محافظ أسوان : تجديد الخطوط المتهالكة لمياه الشرب بوسط المدينة لمنع الكسورات|صور

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام العميد مهندس يحيى عبد الرشيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بزيارة ميدانية لقرية العطوانى بحضور إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو لإحتواء تداعيات الكسر المفاجئ الذى حدث في أحد خطوط الطرد الرئيسية للصرف الصحى بالقرية .

كما تم موافقة الشركة على تغيير وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة لمياه الشرب بوسط المدينة ضمن الخطة العاجلة بإجمالى أطوال 8 كم وبقطر 12 بوصه للقضاء نهائياً على مشاكل الكسورات المتكررة ، وخاصة في شوارع 23 يوليو والمسار السياحى والكوبرى والمستشفى مما يساهم في تلافى الإنقطاع المتكرر للمياه والأعطال المتتالية بهذه الخطوط .

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ويأتي ذلك فى إطار الجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، والتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين ووضع الحلول الجذرية لها ، فضلاً عن إستكمال منظومة التطوير والتجميل والنظافة العامة ورفع التراكمات والإشغالات .

فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بحملة مكبرة بنطاق حى جنوب لضبط ومصادرة أدوات النباشين التى تسئ لمنظومة النظافة العامة لسلوكياتهم السلبية فى التعامل مع صناديق القمامة بالمناطق والأحياء السكنية ، كما تم مصادرة 3 موازين خاصة بالنباشين .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بإشراف محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالطريق الرئيسى للمدينة ، بجانب تجهيز المواقع المختلفة لزراعتها بأشجار الزينة وذلك بهدف إظهار الشكل الحضارى والجمالى على الوجه الأكمل .

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة 26 حالة تعدى بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بطلمبات الرى بمساحة ٧٧٤٥ م2 ، بجانب حالة بمنطقة العدوة التابعة لمجلس قروى إقليت بمساحة ٦٠٠ م2 ، وجارى متابعة أى حالات تعدى أخرى للتعامل الفورى معها وإزالتها فى المهد .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على جاهزية الصوامع والشون والبنكر بمختلف مراكز المحافظة بسعة تخزينية 154 ألف و 750 طن لإستقبال كافة الكميات التى سيتم توريدها من المزارعيين بمساحة منزرعة 111 ألف فدان حيث من المتوقع أن يشهد هذا العام زيادة فى محصول القمح لتصل إلى 150 ألف طن بنسبة نقاوة عالية ، وزيادة 85 % عن العام الماضى والذى وصل لأكثر من 128 ألف طن ، بينما وصل فى عام 2020 إلى 98 ألف طن حيث إستعداداً لإستقبال موسم حصاد القمح فى إبريل القادم كأول باكورة للذهب الأصفر على مستوى محافظات الجمهورية.

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

جهود وأنشطة المحليات بأسوان