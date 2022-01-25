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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرشح لأمانة صندوق الزمالك: عرضت برنامجي على أحد مرشحي رئاسة النادي فطردني

الزمالك
الزمالك

كشف محمد قدري المرشح على منصب أمين صندوق الزمالك في الانتخابات المقبلة، أنه حاول عرض برنامجه الانتخابي على أحد المرشحين لمنصب رئيس النادي فتم طرده وتجاهل برنامجه تماما.


وتابع قدري في تصريحات مع الإعلامي محمد شبانة في برنامج بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC: "أن برنامجه الانتخابي يقوم على اكتفاء كافة الألعاب الرياضية بنفسها من الموارد المالية، موضحا أن هناك خطة ليكون النشاط الرياضي مهتم يتوفير مصاريفه، فيما يكون الاشتراكات مصدر مهم للخدمات الاجتماعية".


وواصل مرشح أمانة صندوق الزمالك: "أخشى من دخول نادي الزمالك والتواصل مع الأعضاء لكي لا يتم الإبلاغ عني، عجيب أن يكون حقنا في توصيل صوتنا للعمومية جريمة يعاقب عليها القانون في نظر الإدارة الحالية".


وأضاف قدري: "أدخل النادي خلسة وأتواصل مع الجمعية العمومية في السر، ونحن مرشحين محرومون من حقنا الدستوري، وهناك أشخاص يعملون لصالح جبهات بعينها".


وختم: "وفقا للميزانية الحالية بالزمالك هناك مديونات 508 لمصلحة الضرائب، ومجموع المديونات 769 مليون، وأقصى ما نستطيع أن نفعله في هذه المديونات هو جدولتها لأنها حق الدولة، وحق الدولة لا يسقط".

الزمالك محمد قدري

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