جوجل يحتفل بذكرى ميلاد سعاد حسني الـ 79

يحتفل محرك البحث جوجل اليوم بذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسني الـ 79 من خلال شعار احتفالي يظهر على موقع بحث جوجل في مصر والدول العربية.

ويأتى احتفال جوجل بميلاد سعاد حسني لكونها فنانة متعددة المواهب ومن أكثر الممثلات تأثيرًا في السينما المصرية والعربية.

واعتاد جوجل الاحتفال بذكرى ميلاد الشخصيات المؤثرة، بما في ذلك الفنانين والأدباء والعلماء وغيرهم.

ولدت سعاد حسني في يوم 26 من يناير عام 1943، في مدينة القاهرة لأب من أصول الشام وكان يعمل خطاطا شهيرا وانتقل إلى القاهرة، ومن أم مصرية.

كان ترتيب الفنانة سعاد حسني العاشر بين أخواتها، وعند انفصال الوالدين انتقلت للعيش مع والدتها مع زوجها الثاني وهي في الخامسة من عمرها، وقد تلقت تعليمها في المنزل.

وتم اكتشافها على يد الشاعر عبد الرحمن الخمسيني ليقدمها بعد ذلك المخرجين في أول أدوار بطولتها الفنية فيلم ” حسن ونعيمة” .

ويحقق نجاحا كبيرا، لتحتل بعد ذلك في جميع أدوار البطولة في كل من فترتي الستينيات والسبعينيات.

وتوفيت الفنانة سعاد حسني في يوم 21 من شهر يونيو لعام 2001 وذلك نتيجة سقوطها من شقة بالدور السادس بمدينة لندن.

أصيبت سعاد حسني بآلام وإصابات عديدة بالعمود الفقري، مما جعلها تخضع لفترة علاج كبيرة و السفر إلى الخارج لإجراء العمليات الجراحية، وخضوعها للعلاج بالكورتيزون، مما أدي إلى زيادة وزنها، مع تعرضها لأزمة نفسية وضغوط عديدة بسبب وفاة والدتها وسفرها إلى لندن للعلاج.



